Trener polskich skoczków skomentował wybór Małysza na prezesa PZN

Apoloniusz Tajner nie jest już prezesem Polskiego Związku Narciarskiego. Na tym stanowisku kilka dni temu zastąpił go Adam Małysz.

Uroczyste przekazanie pałeczki było powodem do snucia wielu opinii na temat tego, jaka będzie przyszłość sportów zimowych za kandydatury byłego wybitnego skoczka narciarskiego.

Szansę na rozwój szczególnie skoków narciarskich widzi Thomas Thurnbichler, który skomentował wybór Małysza na łamach portalu Skijumping.pl.

"Adam to świetny wybór. Poświęcił skokom narciarskim całe życie. Otwiera wszystkie drzwi i każdy go zna. Co lepszego można było zrobić niż wybrać go na prezesa?" - stwierdził trener polskich skoczków.

Tajner, który od 2005 roku stał na czele PZN-u, nie zamierza z kolei całkiem odsuwać się na bok. Po urlopie ma wrócić do pracy, angażując się w działania w innych obszarach.