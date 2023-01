Trener polskich skoczków odgraża się Granerudowi. Wskazuje na jedną rzecz

Dawid Kubacki szansę na walkę o podium w sobotnim konkursie zaprzepaścił w pierwszej serii. Nie dość, że trafił na jedne z najgorszych warunków, to do tego popełnił błąd . Skoczył tylko 194,5 m, co dawało mu 15. miejsce po pierwszej serii.

Skoki narciarskie. Ważna zapowiedź Thomasa Thurnbichlera

- Musimy jeszcze przedyskutować, co się stało w pierwszym skoku, ale według mnie Dawid za bardzo próbował być aktywnym na progu i potem musiał się trochę wycofać. Przez to nie było takiej energii. Drugi jego skok był już wyśmienity. Znalazł odpowiedni balans w pozycji dojazdowej. Musimy dalej wykonywać swoją pracę, by wrócić do miejsca, w którym był - ocenił trener polskiej kadry.