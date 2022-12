Trener norweskich skoczków apeluje do FIS. Ma tylko jedną prośbę

Inauguracja Pucharu Świata 2022/23 w skokach narciarskich wywołała niemałe poruszenie w świecie sportów zimowych. Zawody w Wiśle zostały bowiem zorganizowane w systemie hybrydowym (przy użyciu lodowych torów i z lądowaniem na igielicie). Rozwiązanie to nieszczególnie przypadło do gustu wielu zawodnikom .

Stoeckl apeluje do FIS. "Jeśli nic się nie zmieni, skoki narciarskie znikną"

Trener norweskich skoczków, Alexander Stoeckl, przyznał w rozmowie z "Deutsche Presse-Agentur", że Międzynarodowa Federacja Narciarska powinna robić, co w jej mocy, by pomóc przetrwać tak ważnej dyscyplinie sportowej. Wystosował mocny apel do FIS.