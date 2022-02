Trener Norwegów staje w obronie Horngachera. Skomentował donos na Polaków

Oprac.: Tomasz Brożek Skoki Narciarskie

Nie milkną echa "wojny o buty" i donosu trenera Stefana Horngachera na polskich skoczków. Głos w tej sprawie zabrał w rozmowie ze Sport.tvp.pl szkoleniowiec norweskiej kadry Alexander Stoeckl, który poparł Niemca. - Teraz to był on, następnym razem to ja mogę złożyć protest - powiedział.

Zdjęcie Trener Alexander Stoeckl stanął w obronie Stefana Horngachera po donosie na polskich skoczków / EXPA/ Konstanze Schneider / Newspix