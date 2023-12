Trener Norwegów otrzymał ofertę od Adama Małysza? Zaskakujące doniesienia

Reprezentanci Polski w skokach narciarskich pod wodzą Stefana Horngachera odnosili naprawdę imponujące sukcesy. Sami zawodnicy nie narzekali na współpracę z austriackim szkoleniowcem, jednak ostatecznie 54-latek skusił się na ofertę Niemieckiego Związku Narciarskiego i po zakończeniu sezonu 2018/2019 rozpoczął pracę w kraju naszych zachodnich sąsiadów . Miejsce Horngachera zajął wówczas Michal Doleżal , który wcześniej spełniał się w roli asystenta głównego trenera . Był on więc postacią doskonale znaną naszym reprezentantom.

Alexander Stoeckl trenerem polskich skoczków? Tak zareagował na pytanie o ofertę od Adama Małysza

Austriak w rozmowie z Przeglądem Sportowym zapytany został o to, czy Adam Małysz proponował mu rolę trenera "Biało-Czerwonych". Ten długo wahał się nad odpowiedzią, a po dłuższej chwili na jego twarzy pojawił się szeroki uśmiech. "A jak myślicie?" - odpowiedział pytaniem na pytanie. Po chwili dodał jednak, że bez względu na to, czy dostał ofertę od polskiego związku, czy nie, nie zdecydowałby się na przenosiny. "Bardzo podoba mi się praca w Norwegii. Przenosiny byłyby też skomplikowane z przyczyn osobistych. Mam córkę i może to właściwie główny powód, dla którego lubię tu być" - oznajmił.