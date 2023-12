Trener myślał o wycofaniu Dawida Kubackiego. Skoczek postawił na swoim

Skoki narciarskie. Dawid Kubacki przyznał, co zmienił w skokach

Mógł nie przyjechać do Klingenthal

Nasz skoczek zapytany o to, jak wyglądał ostatni tydzień, czy trawił to, co stało się w Ruce i Lillehammer, czy może odciął się zupełnie od skoków, odparł: - Nie było tak, że zupełnie się odciąłem. Jakimś dużym trawieniem też bym tego nie nazwał po tym, co się działo w Lillehammer i po wszystkich rozmowach. Doszliśmy do pewnych wniosków. I do Klingenthal przyjechałem pewny tego, co chcę tutaj robić. Plan był zatem ustalony i tego trzymałem się od początku. Dla potwierdzenia tezy przeanalizowałem tylko to, co działo się w ubiegłym roku. Poczułem, że to działa. Momentalnie wtedy zyskuje się nowe siły. W Ruce i Lillehammer też były siły do walki, ale to wszystko było takie szarpane. W Klingenthal wpadłem już w dobry rytm.