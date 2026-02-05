Trener Maciusiak schował naszych skoczków. Efekt zaskoczył

Kacper Tomasiak jest najlepszym polskim skoczkiem tej zimy. Potwierdził to w pierwszych oficjalnych treningach przed konkursem na skoczni normalnej w Predazzo. 19-latek dwa razy wskakiwał do "10" w trzech seriach treningowych, a raz był zaraz za nią.

Jak wyliczył Adam Bucholz, Polak był piątym zawodnikiem, licząc średnią punktów zdobytych w trzech seriach treningowych. Jeśli chodzi o czołowych skoczków, to pierwsze treningi odpuściło trio Słoweńców, ale też Japończyk Naoki Nakamura.

Kacper Tomasiak najlepszym z Polaków. I ma jeszcze rezerwy

Mimo tego cieszy postawa Tomasiaka, który potwierdził, że możemy na niego liczyć. Tym bardziej że w jego skokach - jak sam mówił - było wiele rezerwy. Dla niego to były pierwsze skoki na przebudowanym obiekcie w Predazzo.

Ta olimpijska skocznia nie jest zła, ale potrzebowałbym jeszcze kilku skoków, żeby się lepiej do niej dopasować. Szczególnie przy lądowaniu miałem problemy, bo jednak podchodziło się do niego z wysoka. Muszę się do tego dopasować. Nie jest jeszcze idealnie i w te skoki mogę jeszcze trochę poprawić

- Nie ukrywam, że przydało się trochę przerwy od startów. Na pewno owocnie spędziłem ten czas. Udało się odbyć kilka fajnych treningów. Trochę już tęskniłem za rywalizacją - dodał.

Tomasiak przyznał, że w czasie treningów w Polsce starał się jeszcze udoskonalać je, choć one były już i tak na niezłym poziomie.

Po długim rozbracie z zawodami przyjemnie było zobaczyć na skoczni Pawła Wąska. I to tak skaczącego Polaka, bo trzeba przyznać, że solidnie chyba przepracował ostatni miesiąc. W pierwszym treningu był on 12., a w drugim 10. Najgorzej spisał się w trzeciej próbie, bo zajął 22. miejsce. To były jednak solidne próby, odległe od tego, co Wąsek pokazywał w czasie Turnieju Czterech Skoczni i w Zakopanem. Tam był przybity tym, jak skacze, a teraz na jego twarzy w końcu zagościł uśmiech.

- Już tęskniłem za tym wszystkim. Cieszę się, że wróciłem do rywalizacji. W końcu mogłem sprawdzić, jaki rezultat dały treningi - promieniał 26-latek.

Ciężko przepracowałem ostatni miesiąc i coś udało się poprawić. Zachowywałem spokojną głowę i na igrzyska przyjechałem z fajnym nastawieniem, ale też z dużą ciekawością. Jestem zadowolony z tych treningowych skoków, bo zrealizowałem cele na ten dzień i teraz mogę na tym budować więcej

Wąsek wyjazd na igrzyska dostał w prezencie. Nikt nie spodziewał się, że trener Maciej Maciusiak postawił właśnie na niego. Jak się okazuje, decyzja szkoleniowca zaskoczyła także zawodnika.

- Decyzja trenera mnie zaskoczyła, bo zdawałem sobie sprawę, że od początku sezonu, nie dawałem mocnych argumentów do tego, by na mnie postawił. Uznałem, że skoro dostałem tę szansę, to postaram się ją wykorzystać jak najlepiej - opowiadał Wąsek

Wąsek przyznał, że w ostatnich dniach zmagał się z przeziębieniem i nie trenował przez jakiś czas.

- Jeszcze całkiem nie wyzdrowiałem, ale mieliśmy pomiary i siłowo jest w porządku. Jestem zatem gotowy do skoków - zapowiedział.

Widać, że decyzja Maciusiaka zbudowała Wąska.

- Paweł poszedł całkiem innym torem. Po konkursach w Zakopanem miał rozpisany każdy dzień treningowy aż do igrzysk. I za nim solidny trening. To tylko potwierdzenie tego, że ta praca została dobrze wykonana. Paweł na Turnieju Czterech Skoczni myślał, że szansa wyjazdu na igrzyska mu odjechała, dlatego też wyglądał tam na rozbitego. Do tego doszła nieszczęśliwa dyskwalifikacja. Zrobił jednak wszystko, żeby jak najlepiej się przygotować do igrzysk i od razu widać, że jest w zupełnie innym nastroju - komentował Maciusiak.

Trener Maciusiak zadowolony po pierwszych treningach

Szkoleniowiec był zadowolony z pierwszego dnia treningów. Wyjątkiem były skoki Kamila Stocha.

- Nie było tu wielkiej filozofii. Trzeba było popracować nad techniką. I w czwartek nasi zawodnicy oddali solidne skoki z dużymi rezerwami. Szczególnie dotyczy to się Kacpra. Próg jeszcze nie chciał mu do końca oddać, bo odbijał się za wcześnie. Jesteśmy jednak blisko czołówki, choć oczywiście nie każdy jeszcze skakał w takim sprzęcie, jak w zawodach. Mamy jednak potwierdzenie, że wystarczy oddawać swoje skoki i wtedy pojawia się więcej luzu, a to przekłada się na metry - przyznał zadowolony trener Maciusiak.

Najsmutniejszy skocznię opuszczał Stoch. On nie oddał żadnego dobrego skoku, ale znał tego przyczynę.

- To był dla mnie trudny dzień, bo nie mogłem kompletnie złapać czucia na skoczni. Chyba jeszcze podróż dała się we znaki - przyznał Stoch.

W czwartek nasi skoczkowie pojawili się w kilku skokach w nowych kombinezonach w kolorze zbliżonym do fioletowego i próby w nich wyglądały przyzwoicie.

Sensacyjny Fin

W treningach najlepiej spisywał się Kristofer Eriksen Sundal. Norweg wygrał zresztą trzecią serię. W każdej z nich w trójce był Niemiec Felix Hoffmann. Bardzo solidnie wyglądał Austriak Stephan Embacher. Sensacją był za to Fin Vilho Palosaari, który wygrał drugi trening, a w trzecim był trzeci. To tylko pokazuje, że igrzyska to zupełnie inna bajka niż Puchary Świata.

Po pierwszym dniu skakania z pewnością możemy być zadowoleni. Wygląda na to, że jest na walkę o wysokie miejsce w konkursie, a przy łucie szczęścia, może o coś więcej.

Z Predazzo - Tomasz Kalemba, Interia Sport

