Trener Maciusiak podjął decyzję. Jest komunikat po mistrzostwach Polski

W niedzielę poznaliśmy kolejnego mistrza Polski w skokach narciarskich. Złoto trafiło w ręce rozpędzonego po igrzyskach Kacpra Tomasiaka, srebro zdobył Dawid Kubacki, a brąz Paweł Wąsek. Dzień po zakończeniu zawodów na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle Maciej Maciusiak ogłosił, których zawodników zabierze ze sobą na kolejne konkursy Pucharu Świata.

Po ogromnych emocjach związanych z walką o medale na XXV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo, skoczkowie narciarscy powoli wracają do swojej codzienności, a więc zmagań w Pucharze Świata. Zanim jednak "Biało-Czerwoni" powrócą do rywalizacji w tym cyklu, czekał na nich jeszcze jeden ważny sprawdzian, a mianowicie mistrzostwa Polski w Wiśle. Te zgodnie z planem odbyły się w niedzielę, 22 lutego. O tytuł mistrza kraju walczyło 54 zawodników, w tym świeżo upieczeni wicemistrzowie olimpijscy, Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek. Oprócz nich w gronie faworytów stawiani byli również Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła oraz Aleksander Zniszczoł.

Maciej Maciusiak zdecydował. To oni pojadą na PŚ do Kulm

Emocji nie brakowało już od pierwszych minut rywalizacji, wówczas swój skok oddał Konrad Tomasiak, który osiągnął odległość 127,5 m i zapewnił sobie prowadzenie przez dłuższą część pierwszej serii. Wyprzedził go dopiero startujący z 43. numerem Paweł Wąsek. Ostatecznie młodszy brat multimedalisty olimpijskiego z Predazzo na półmetku rywalizacji znajdował się na ósmej pozycji ex aequo z Kacprem Juroszkiem. Prowadził Kacper Tomasiak po skoku na 128 m. Drugi był Dawid Kubacki, trzeci wspomniany wcześniej Paweł Wąsek.

Tuż przed rozpoczęciem kolejnej serii okazało się, że woda zbierająca się na torach na rozbiegu zamarza, co uniemożliwiło kontynuowanie rywalizacji. Wyniki po pierwszej serii były więc ostateczne. Oznaczało to, że złoto w mistrzostwach kraju zdobył Kacper Tomasiak, srebro zdobył Dawid Kubacki, a trzeci był Paweł Wąsek.

Już po zakończeniu rywalizacji na obiekcie im. Adama Małysza w Wiśle Maciej Maciusiak podjął decyzję w sprawie kolejnych konkursów Pucharu Świata. Jak ogłoszono, trener polskiej kadry na zawody w Kulm zabierze ze sobą Pawła Wąska, Dawida Kubackiego, Kamila Stocha, Piotra Żyłę i Klemensa Joniaka.

Na PŚ tym razem nie pojedzie Kacper Tomasiak, którego zobaczymy na mistrzostwach świata juniorów. Trener Dawid Kwiatkowski na zawody do Norwegii zabierze także Kamila Waszka, Łukasza Łukaszczyka, Szymona Sarniaka i Konrada Tomasiaka, czyli młodszego brata naszego trzykrotnego medalisty olimpijskiego. Mistrzostwa juniorów odbędą się w dniach 2-8 marca. Konkursy indywidualne zaplanowano na środę i czwartek 4-5 marca.

Wyniki mistrzostw Polski w skokach narciarskich mężczyzn

1. Kacper Tomasiak - 128 m, 138,5 pkt
2. Dawid Kubacki - 131,5 m, 133,8 pkt
3. Paweł Wąsek - 122,5 m, 131,6 pkt
4. Kamil Stoch - 125,5 m, 128,1 pkt
5. Klemens Joniak - 126,5 m, 125,6 pkt
6. Piotr Żyła - 125 m, 123,4 pkt
7. Aleksander Zniszczoł - 123,5 m, 119,1 pkt
8. Konrad Tomasiak - 127,5 m, 114 pkt
8. Kacper Juroszek - 119 m, 114 pkt
10. Łukasz Łukaszczyk - 122,5 m, 113,6 pkt

