Po 19 latach przerwy zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich powróciły do Stanów Zjednoczonych. W ten weekend zawodnicy będą rywalizować na skoczni Mackenzie Intervale Ski Jump w Lake Placid . Skoczkowie mają już nawet za sobą pierwszy czwartkowy trening. Podczas poszczególnych serii najlepsi byli kolejno: Stefan Kraft, Andreas Wellinger oraz...

Wielkim faworytem zmagań w Pucharze Świata w skokach narciarskich w Lake Placid jest jednak Halvor Egner Granerud , który jest w ostatnim czasie nie do zatrzymania . Norweg wygrał oba konkursy indywidualne w Willingen , a patrząc w szerszej perspektywie - wygrał 8 z 12 ostatnich zawodów . Dzięki temu awansował na pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata , wyprzedzając Dawida Kubackiego . Strata polskiego skoczka narciarskiego do 26-latka z Oslo wynosi obecnie 238 punktów .

Puchar Świata w skokach narciarskich w Lake Placid. "Halvor Egner Granerud nie stracił formy"

Trener Norwegów Alexander Stoeckl poinformował, że jego podopieczny nie stracił nic ze swojej kapitalnej dyspozycji. "Halvor Egner Granerud wciąż jest w formie" - poinformował doświadczony szkoleniowiec na łamach portalu Dagbladet.no. 49-latek jest zadowolony z tego, jak wyglądają przygotowania organizatorów do zawodów Pucharu Świata, a przy tym docenia uroki natury, jakie skoczkowie zastali w Stanach Zjednoczonych.

"Bardzo tu ładnie . Byłem właśnie na szczycie skoczni i widok jest fantastyczny. Wszystko jest bardzo dobrze przygotowane . Miejscowa ekipa robi, co może, mając niewielkie doświadczenie. Ale jak dotąd wszystko jest w porządku - powiedział Alexander Stoeckl.

Skoki narciarskie. Historyczny weekend w Pucharze Świata

Pochodzący z Austrii szkoleniowiec wypowiedział się także na temat historycznego zdarzenia , do jakiego dojdzie w sobotę. Pierwszy raz w Pucharze Świata rozegrany zostanie wówczas konkurs duetów . Ten format był już wcześniej testowany podczas zawodów Letniego Grand Prix, a Polska - reprezentowana przez Stefana Hulę oraz Pawła Wąska - zajęła wówczas drugą lokatę.