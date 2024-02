Trener "Biało-Czerwonych" podjął decyzję. Gwiazda wraca do kadry

Przed ostatnie lata reprezentanci Polski w skokach narciarskich dostarczali swoim fanom sporą dawkę emocji. Nie zawsze były to jednak pozytywne emocje. Podczas gdy panowie na arenach międzynarodowych radzili sobie znakomicie, występy ich koleżanek po fachu pozostawiały wiele do życzenia. Wielu kibiców i dziennikarzy powtarzało wówczas, że z niecierpliwością czekają na moment, w którym kobiety i mężczyźni prezentować się będą na podobnym poziomie.

Szybko jednak okazało się, wcale nie bez powodu istnieje powiedzenie "uważaj, czego sobie życzysz". W sezonie 2023/2024 panowie i panie "nareszcie" zaczęli skakać na zbliżonym do siebie poziomie. Niestety, to wcale nie podopieczne Haralda Rodlauera zaczęły spisywać się znacznie powyżej oczekiwań. Wręcz przeciwnie - to członkowie kadry męskiej zaskoczyli nagłym spadkiem formy. Na początku sezonu bywały nawet momenty, w których liderzy kadry, a więc Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Piotr Żyła mieli problemy z awansem do rund finałowych w poszczególnych konkursach.