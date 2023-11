Tragedia w Planicy. Śmiertelny wypadek na skoczni, wielka strata dla skoków

W poniedziałek 13 listopada ok. godziny 14:15 policja w Kranjskiej Gorze otrzymała zgłoszenie o wypadku, do jakiego doszło na terenie kompleksu skoczni narciarskich w Planicy. 65-letni Iztok Pergarac, pracując jak co roku przy przygotowaniu skoczni do sezonu zimowego, spadł z drabiny, która była oparta o budynek serwisowy. Niestety, upadek spowodował śmierć Słoweńca.