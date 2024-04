Totalna zapaść i prognoza nagłej zagłady. Dramatyczny komunikat ścina z nóg

"Zarząd zdecydował, że nie będzie podejmował żadnych nowych zobowiązań, takich jak umowy o pracę. Sytuacja jest oczywiście trudna dla sportu, ponieważ trening nie jest możliwy bez trenera. Wszyscy powinni zacząć planować i przygotowywać się do zabezpieczenia swoich źródeł utrzymania i ciągłości działania" - to fragment wiadomości, jaka trafiła do szkoleniowców pracujących obecnie z kadrami narodowymi Finlandii.

Reklama