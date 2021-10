Tomasz Pilch trzeci w mistrzostwach Polski w skokach. Kim jest jego partnerka?

Kilka dni temu Tomasz Pilch obchodził 21. urodziny. A teraz sprawił sobie wyjątkowy prezent - zajął wysokie, trzecie miejsce w Mistrzostwach Polski w skokach narciarskich 2021 w Zakopanem . Przed nim byli Piotr Żyła oraz Klemens Murańka. Na najniższym stopniu podium razem z Tomaszem stanął Dawid Kubacki, który osiągnął taki sam wynik, jak młodszy kolega.

Bardzo się cieszę z brązu. Gratulacje dla Piotra Żyły, Klemensa Murańki i Dawida Kubackiego - napisał Pilch na Instagramie.

Partnerka Tomasza Pilcha dumna z sukcesu ukochanego

Wpis Tomasza krótko skomentowała dumna z jego sukcesu partnerka. 20-letnia Julia Murańska jest studentką stomatologii na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, a oprócz tego zajmuje się modelingiem. Niedawno była finalistką i zwyciężczynią nagrody od publiczności prestiżowego konkursu dla modelek "The Look of The Year".



Duma rozpiera, serce rośnie, widząc cię szczęśliwą i spełniającą marzenia - cieszył się z jej sukcesu skoczek narciarski.

Ona i skoczek są parą od przeszło dwóch lat. Jakiś czas temu Julia opublikowała wspólne zdjęcie ze studniówki. W komentarzach głos zabrał Tomasz. Wówczas publicznie wyznał dziewczynie miłość.



Tak bardzo Cię kocham

Murańska i Pilch lubią spędzać czas aktywnie - na spływach kajakowych, wycieczkach, jeździe na nartach lub rowerze. Poza tym lubią też zabawę. Na początku września gościli na ślubie i weselu Karoliny Małysz. Ich obecność nie powinna dziwić, wszak Tomasz jest siostrzeńcem Adama Małysza.



