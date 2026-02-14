Tomasiak znów to robi, w czołówce serii próbnej w Predazzo. Doskonały skok

Po srebrnym medalu Kacpra Tomasiaka na obiekcie normalnym (HS 107) polscy skoczkowie rozbudzili apetyty kibiców na więcej. W sobotę nadszedł czas na rozdanie medali na skoczni dużej (HS 141), a w gronie zawodników, którzy mogą powalczyć o TOP3 znajduje się Kamil Stoch. Nasz trzykrotny mistrz olimpijski w poprzedzających konkurs treningach plasował się w czołówce.

Do tego na starcie mogliśmy kibicować także wspominanemu już Tomasiakowi oraz Pawłowi Wąskowi. Skoki oceniane zostały poprzedzone jeszcze serią próbną. Zawodnikom nie ułatwiała pogoda, bowiem w Predazzo lekko padał śnieg z deszczem.

Świetny skok oddał Vilho Palosaari. Fiński skoczek znacznie przekroczył punkt K - 128 metr i skoczył 133,5 metra. Była to wówczas najlepsza próba, a ten w dobrym humorze mógł przygotowywać się do serii konkursowej.

Jako pierwszy naszych reprezentantów na starcie pojawił się Paweł Wąsek. 26-latek poleciał aż 131,5 metra, a do tego otrzymał ponad osiem punktów rekompensaty za niekorzystne warunki. Efekt? 74.4 pkt i prowadzenie ex aequo z Mizernykhem.

Stoch daleko, nagle taka próba Tomasiaka. Świetny skok

Po chwili w powietrzu był już Stoch. Ten nie zawiódł i w dobrym stylu uzyskał 129 metrów. Taki wynik wraz z rekompensatą (8.5 pkt) dał 38-latkowi 3. lokatę. Przegrywał jedynie ze swoim młodszym kolegą z kadry oraz wspomnianym Kazachem. Niedługo później nadeszła pora na wicemistrza olimpijskiego z obiektu normalnego - Kacpra Tomasiaka. Najmłodszy z naszych skoczków uzyskał aż 133 metry i z notą 82.1 pkt objął prowadzenie.

Tuż po tym nadszedł czas na czołówkę. Za naszym kadrowiczem był Kristoffer Eriksen Sundal (133 m) oraz Jan Hoerl (129,5 m). Wyprzedził go dopiero Ren Nikaido. Japończyk uzyskał 131 metrów i zameldował się na fotelu lidera (87.1 pkt). Jego o 0.6 pkt pokonał Domen Prevc (132 m), który tym samym wygrał serię próbną.

Wyniki serii próbnej na obiekcie dużym:

1. Domen Prevc - 132 m, 87.7 pkt

2. Ren Nikaido - 131 m, 87.1 pkt

3. Kacper Tomasiak - 133 m, 82.1 pkt

...

9. Paweł Wąsek - 131,5 m, 74.4 pkt

14. Kamil Stoch - 129 m, 70.3 pkt

Pierwsza seria konkursowa rozpocznie się o godz. 18:45.

