Tomasiak znów błysnął, dramat Stocha. Polacy zaczęli skakanie w Innsbrucku

Po zmaganiach w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen rywalizacja Turnieju Czterech Skoczni przeniosła się do Austrii. W połowie zawodów najlepiej spośród zawodników prowadzonych przez Macieja Maciusiaka radzi sobie Kacper Tomasiak.

18-latek zajmuje obecnie dziewiąte miejsce w klasyfikacji generalnej turnieju. Dziesięć pozycji dalej jest Kamil Stoch. W czwartek Tomasiak zakończył konkurs w Ga-Pa na ósmej lokacie. Nic dziwnego, że znalazł się w składzie na zmagania w Austrii, a konkretnie na skoczni Bergisel (HS 128) w Innsbrucku.

Tomasiak nadal w formie. Tak Polacy skakali na treningu w Innsbrucku

W sobotę o godz. 11:45 rozpoczęła się sesja treningowa przed kwalifikacjami, które ruszą o godz. 14:30. Do Austrii Polacy udali się w nieco innym składzie. Oprócz Tomasiaka na belce startowej zasiedli Kamil Stoch, Maciej Kot, Paweł Wąsek oraz Dawid Kubacki, który zastąpił słabo spisującego się Piotra Żyłę.

Pierwszy z Polaków wystartował Dawid Kubacki. 35-latek wylądował na tylko na 114. metrze (55,6 pkt). Potem przyszedł czas na Kota i Wąska. Pierwszy z nich osiągnął 117 (62,4 pkt), a drugi o pół metra mniej (60,6 pkt).

Przedostatni był Stoch. Nasz trzykrotny indywidualny mistrz olimpijski doleciał do zaledwie do... 110. metra (55,7 pkt). Łagodnie mówiąc, nie był to najlepszy wynik. Wisienką na torcie był skok Kacpra Tomasiaka, który osiągnął aż 122,5 metra (76,9 pkt). 18-latek znów błysnął na tle swoich kolegów z kadry.

Pierwszy trening za nami. Najlepszy był Domen Prevc (128 m). Drugie miejsce zajął Ryoyu Kobayashi (127 m), a trzecie Stephan Embacher (126 m). Przed nami druga sesja treningowa.

Oto wyniki Polaków po pierwszym treningu w Innsbrucku

14. Kacper Tomasiak

32. Maciej Kot

38. Paweł Wąsek

49. Kamil Stoch

50. Dawid Kubacki

