Tomasiak znalazł się w elitarnym gronie. 1,3 proc. Wyniki mówią same ze siebie

Michał Chmielewski

W tym sezonie Kacper Tomasiak jest zdecydowanie najlepszym zawodnikiem polskiej kadry. 18-latek stał się prawdziwym odkryciem, w poniedziałek zadebiutował w Turnieju Czterech Skoczni. Czy w trakcie tak prędko rozwijającej się kariery młody sportowiec znajduje czas na naukę? Okazuje się, że jak najbardziej. I to z jakimi efektami!

Młody skoczek narciarski w kasku i kombinezonie startowym z numerem 53 stoi na tle gór oraz lasu w słoneczny dzień.
Kacper TomasiakEPA/ANNA SZILAGYIPAP

Kacpra Tomasiaka spokojnie można nazwać objawieniem polskich skoków. Na ten moment 18-latek jest zdecydowanie najlepszym zawodnikiem kadry Macieja Maciusiaka. Zajmuje 13. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata z 220. punktami na koncie.

W poniedziałek zadebiutował w 74. edycji Turnieju Czterech Skoczni i... osiągnął najlepszy wynik spośród "Biało-Czerwonych". Najpierw poszybował na odległość 128,5. metra i pokonał Niko Kytosaho, natomiast w drugiej serii wylądował na 131,5. metrze. Dzięki temu ostatecznie uplasował się na 14. pozycji.

Oto wykształcenie Kacpra Tomasiaka. Znalazł się w elitarnym gronie

Tomasiak rozwija się z każdym tygodniem, nie tylko na sportowej płaszczyźnie. Mimo świetnych wyników w tak młodym wieku 18-latek nie zapomina o edukacji. W tym roku przystąpił do matury. Jak poradził sobie z "egzaminem dojrzałości"?

Temat ten poruszył na początku listopada, w rozmowie z "TVP Sport". Nasz skoczek pochwalił się imponującymi wynikami.

Zdawałem polski, matematykę i angielski. Do tego rozszerzenia: angielski, matematyka i biologia, choć te już bardziej, aby spróbować. Z podstawy w każdym miałem ponad 90 procent
opowiadał.

- Z rozszerzenia też poszło mi nieźle, może z matematyki nieco słabiej, ale nie nastawiałem się tam na coś ekstra - dodał.

Zerknęliśmy na wyniki tegorocznych matur, które widnieją na stronie gov.pl w zakładce: edukacja. W tym roku do egzaminu przystąpiło 255 517 polskich absolwentów szkół ponadpodstawowych. "3 423 osoby ze wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ustnej oraz w części pisemnej uzyskały od 90 proc. do 100 proc. punktów" - czytamy.

    Oznacza to, że Kacper Tomasiak znalazł się w gronie 1,34 proc. (w przybliżeniu) uczniów, którzy tegoroczną maturę z podstawowych przedmiotów zdali na minimum 90 proc. Jak widać, 18-latek ma się czym chwalić nie tylko w świecie sportu.

    Na maturze edukacja naszego skocza się nie kończy. - Zacząłem studia na AKF w Krakowie. Wielu sportowców, skoczków tak wybiera. Najczęściej wychowanie fizyczne, więc nie jestem oryginalny - uzupełnił w wywiadzie dla cytowanego źródła.

    Zawodnik narciarski w kombinezonie startowym z numerem 36, kaskiem oraz goglami, przygotowuje się do skoku narciarskiego, widoczny logotyp sponsora na stroju oraz element nart.
    Kacper TomasiakLUKASZ KALINOWSKIEast News
    Skoczek narciarski ubrany w kombinezon startowy z numerem 52, kaskiem i goglami unosi rękę w geście pozdrowienia, trzymając narty, wokół widoczny tłum kibiców oraz reklamy partnerów zawodów.
    Kacper TomasiakAndrzej Iwańczuk/ReporterEast News
    Kacper Tomasiak
    Kacper TomasiakPhilipp GuellandAFP

