Tomasiak znalazł się w elitarnym gronie. 1,3 proc. Wyniki mówią same ze siebie

Kacpra Tomasiaka spokojnie można nazwać objawieniem polskich skoków. Na ten moment 18-latek jest zdecydowanie najlepszym zawodnikiem kadry Macieja Maciusiaka. Zajmuje 13. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata z 220. punktami na koncie.

W poniedziałek zadebiutował w 74. edycji Turnieju Czterech Skoczni i... osiągnął najlepszy wynik spośród "Biało-Czerwonych". Najpierw poszybował na odległość 128,5. metra i pokonał Niko Kytosaho, natomiast w drugiej serii wylądował na 131,5. metrze. Dzięki temu ostatecznie uplasował się na 14. pozycji.

Co polscy skoczkowie chcieliby dostać od Mikołaja? WIDEO Interia Sport INTERIA.TV

Oto wykształcenie Kacpra Tomasiaka. Znalazł się w elitarnym gronie

Tomasiak rozwija się z każdym tygodniem, nie tylko na sportowej płaszczyźnie. Mimo świetnych wyników w tak młodym wieku 18-latek nie zapomina o edukacji. W tym roku przystąpił do matury. Jak poradził sobie z "egzaminem dojrzałości"?

Temat ten poruszył na początku listopada, w rozmowie z "TVP Sport". Nasz skoczek pochwalił się imponującymi wynikami.

Zdawałem polski, matematykę i angielski. Do tego rozszerzenia: angielski, matematyka i biologia, choć te już bardziej, aby spróbować. Z podstawy w każdym miałem ponad 90 procent

- Z rozszerzenia też poszło mi nieźle, może z matematyki nieco słabiej, ale nie nastawiałem się tam na coś ekstra - dodał.

Zerknęliśmy na wyniki tegorocznych matur, które widnieją na stronie gov.pl w zakładce: edukacja. W tym roku do egzaminu przystąpiło 255 517 polskich absolwentów szkół ponadpodstawowych. "3 423 osoby ze wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ustnej oraz w części pisemnej uzyskały od 90 proc. do 100 proc. punktów" - czytamy.

Oznacza to, że Kacper Tomasiak znalazł się w gronie 1,34 proc. (w przybliżeniu) uczniów, którzy tegoroczną maturę z podstawowych przedmiotów zdali na minimum 90 proc. Jak widać, 18-latek ma się czym chwalić nie tylko w świecie sportu.

Na maturze edukacja naszego skocza się nie kończy. - Zacząłem studia na AKF w Krakowie. Wielu sportowców, skoczków tak wybiera. Najczęściej wychowanie fizyczne, więc nie jestem oryginalny - uzupełnił w wywiadzie dla cytowanego źródła.

Kacper Tomasiak LUKASZ KALINOWSKI East News

Kacper Tomasiak Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

Kacper Tomasiak Philipp Guelland AFP