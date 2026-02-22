Tomasiak ze złotem, wystarczył jeden skok. Wszystko tuż po igrzyskach

Paweł Nowak

Zaledwie kilka dni po zakończeniu zmagań na igrzyskach olimpijskich nasi skoczkowie wzięli udział w zimowych mistrzostwach Polski. Na starcie nie zabrakło krajowej czołówki na czele z Kacprem Tomasiakiem i Pawłem Wąskiem. 19-latek był zdecydowanym faworytem i nie zawiódł zdobywając w Wiśle złoty medal. Do zaskoczenia nie doszło również w rywalizacji kobiet. Całe zmagania zakończyły się już po pierwszej serii.

Skoczek narciarski w locie, ubrany w biały kombinezon i złoty kask, na tle ciemnego nieba, z widocznymi nartami marki Fischer oraz numerem startowym na piersi.
Kacper TomasiakGrzegorz MomotPAP

Jeszcze w trakcie igrzysk olimpijskich, lecz jednocześnie kilka dni po zakończeniu rywalizacji skoczków nadszedł czas na zimowe mistrzostwa Polski. Na obiekcie w Wiśle pojawiła się ścisła czołówka naszych zawodników bez jedynie Macieja Kota oraz Jakuba Wolnego, którzy udali się do Iron Mountain, gdzie zaplanowano Puchar Kontynentalny. Nie zabrakło oczywiście trzykrotnego medalisty olimpijskiego - Kacpra Tomasiaka czy Pawła Wąska oraz Kamila Stocha.

Skakanie rozpoczęli panowie. Już na początku pierwszej serii świetnie zaprezentował się Konrad Tomasiak. Młodszy brat naszego olimpijczyka poszybował aż 127,5 metra, dzięki czemu objął prowadzenie. Na kolejny skok ponad punkt K na skoczni im. Adama Małysza trzeba było nieco poczekać. Nieźle skoczył Kamil Waszek - 124 m. Cztery metry dalej poleciał Jarosław Krzak. Tym samym był na 3. lokacie tuż za wspomnianą dwójką.

Tomasz Kalemba
    Po kilku chwilach w powietrzu był już Paweł Wąsek. Srebrny medalista olimpijski z konkursu duetów z obniżonej belki uzyskał 122,5 m. Po przeliczeniu wszystkich składowych objął prowadzenie i czekał, co zrobią rywale. Rękawice podjął Klemens Joniak - 126,5 m gwarantowało miejsce w czołówce.

    Czołówka nie zawiodła. Potem taka decyzja organizatorów

    Wtedy prawdziwą "bombę" odpalił Dawid Kubacki - 131,5 metra i pozycja lidera. Co ciekawe, był to pierwszy i jedyny tak daleki skok. 125,5 m poleciał Kamil Stoch, natomiast liderem po pierwszej serii był Kacper Tomasiak. Z 18 belki startowej skoczył 128 m, co poskutkowało prowadzeniem.

    Wyniki pierwszej serii mistrzostw Polski:

    1. Kacper Tomasiak - 128 m, 138,5 pkt

    2. Dawid Kubacki - 131,5 m, 133.8 pkt

    3. Paweł Wąsek - 122,5 m, 131.6 pkt

    Wojciech Kulak
      Tuż po rywalizacji mężczyzn w bardzo skromnej, zaledwie czteroosobowej obsadzie do walki stanęły panie. Najlepsza okazała się Anna Twardosz (117 m, 93.9 pkt). Daleko za nią była Pola Bełtowska (106 m, 76.5 pkt), a podium uzupełniała Nicole Konderla- Juroszek (88 m, 48.7 pkt). Ta jednak nad czwartą Kamilą Karpiel (96,5 m, 48.1 pkt) miała jedynie 0.6 pkt przewagi.

      W trakcie oczekiwania na drugą serię nadszedł komunikat organizatorów. Skoków więcej nie będzie. Wszystko przez zamarzającą w torach najazdowych wodę. Tym samym mistrzem Polski został Kacper Tomasiak, a mistrzynią Anna Twardosz.

      Maciej Brzeziński
      Sportowiec w kombinezonie narciarskim, z kaskiem i okularami, ląduje na nartach podczas konkursu skoków narciarskich na zimowych igrzyskach olimpijskich, unosi ręce dla zachowania równowagi na śnieżnym stoku.
      Kacper TomasiakIwanczuk/Sport/REPORTEREast News
      Sportowiec w białym stroju i czerwonej czapce cieszy się na tle śnieżnej scenerii, w objęciach innej osoby, w tle widoczny kod QR.
      Paweł WąsekGrzegorz MomotPAP
      Skoczek narciarski w niebieskim stroju z numerem startowym 29 oraz złotym kaskiem ląduje na śniegu podczas zawodów olimpijskich, rozstawiając szeroko narty.
      Anna TwardoszKIRSTY WIGGLESWORTHEast News
