Tomasiak z wymarzonym złotym medalem? Publicznie ogłosili, tak zareagował

Po udanych zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 Kacper Tomasiak wystartował w mistrzostwach Polski, w których zresztą zwyciężył. Od tamtej pory kibice nie mieli okazji oglądać go w akcji. Skoczek na razie odpuścił starty w Pucharze Świata i skupił się na treningach przygotowujących do mistrzostw świata juniorów. Dla 19-latka i spółki rozpoczną się one w czwartek 5 marca indywidualnym konkursem na skoczni normalnej. Istnieje całkiem realny scenariusz zakładający wielki triumf Tomasiaka.

Złoty medal Tomasiaka na mistrzostwach świata juniorów? "Dobry scenariusz"

Telewizyjny ekspert Jakub Kot nie ma wątpliwości. Wysłanie Kacpra Tomasiaka na MŚ juniorów to dobra decyzja. 19-latek może powalczyć nie tylko o medal, nawet złoty, lecz także o dodatkowe miejsce dla Polski w Pucharze Świata. Taki przywilej przysługuje zdobywcom trzech pierwszych miejsc.

"To kluczowa sprawa, bo odkąd FIS obciął kwoty startowe i mamy na przykład tylko pięciu skoczków, a nie sześciu czy siedmiu, każde dodatkowe miejsce jest na wagę złota. Gdyby Tomasiak lub jakikolwiek inny polski junior wywalczył taką kwotę, mamy zagwarantowany start dla jednego młodego zawodnika na cały następny rok. Pod względem taktycznym to bardzo istotne zawody" - mówi w "Fakcie".

Niech walczy o 'blachę', niech bije się o medal z kolegami z drużyny i o to dodatkowe miejsce dla Polski na przyszły sezon

Szanse na powodzenie są duże. Na igrzyskach Kacper udowodnił, że ma nie tylko ogromny talent, ale też inne warunki uprawniające go do walki o najwyższe sportowe cele. Jego mocnymi punktami są mental i umiejętność przełożenia stresu oraz adrenaliny w coś pozytywnego i motywującego. Nie daje się emocjom i presji, co jest kluczowe na skoczni.

Do rywalizacji na mistrzostwach świata juniorów Tomasiak zdaje się podchodzić ze spokojem, choć zapewne sam rozumie, że jego możliwości są wielkie, co zasygnalizowali kibice na ostatnim spotkaniu w Bielsku-Białej. Jeden z nich już rzucił temat mistrzostwa. "Kacper, co zrobisz, jak za trzy dni już będziesz mistrzem świata juniorów w skokach narciarskich?" - pytał, co podchwycono ze sceny.

"Myślę, że to dobry scenariusz" - odpowiedział wicemistrz olimpijski. "Nie wiem, jak to wszystko się potoczy. Jeśli uda się zdobyć złoty medal, to myślę, że... Na pewno troszeczkę poświętujemy, ale też podziękuję kibicom za doping, i pod skocznią, i w tych wszystkich innych chwilach. Na pewno bez nich byłoby bardzo ciężko osiągnąć takie wyniki" - podsumował.

Kacper Tomasiak, multimedalista zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 AKPA AKPA

Kacper Tomasiak Iwańczuk East News

Kacper Tomasiak Matthias Schrader/Associated Press/East News East News

Kacper Tomasiak: Jestem szczęśliwy, że dostajemy takie wsparcie Polsat Sport