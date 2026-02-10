Tomasiak z wielkim sukcesem, nagle taki wpis Bońka. Szokujące słowa

Na zawsze w historii polskich skoków narciarskich zapisał się poniedziałek 9 lutego. W Predazzo na obiekcie normalnym 2. miejsce w konkursie olimpijskim zajął Kacper Tomasiak. 19-latek spisał się fantastycznie i oddał dwa rewelacyjne skoki, co poskutkowało tytułem wicemistrza olimpijskiego.

Jest to jednocześnie pierwszy medal Polski na trwających igrzyskach olimpijskich w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo. Sukces naszego zawodnika jest szeroko komentowany w mediach przez dziennikarzy i ekspertów. Pojawia się także wiele gratulacji, nagrań i fotografii wśród działaczy. W mediach społecznościowych pojawiły się wpisy m.in. ministra sportu i turystki Jakuba Rutnickiego czy prezesa PKOl, Radosława Piesiewicza.

W komentarzach nie brakuje głosów krytyki skierowanych do wspomnianych postaci. Oliwy do ognia dodał także Zbigniew Boniek, czyli były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Ten jasno określił całą sytuację.

Boniek zabrał głos po sukcesie Tomasiaka. Niebywałe, co napisał

Działacz za pośrednictwem mediów społecznościowych dodał kontrowersyjny wpis, który sugeruje, że sporo osób doczepia się do sukcesu 19-latka, jakoby mieli w to swój wkład. Zdaniem Bońka jest to... żenujące. Należy podkreślić, że 69-latek nie wskazuje konkretnych nazwisk.

- To my Polacy… Kolejka żeby doczepić się do sukcesu młodego chłopaka... Żenujące - napisał.

Rozwiń

Mimo wielkiego osiągnięcia Tomasiak nie ma zbyt wiele czasu na odpoczynek. Już we wtorek o godz. 18:45 rozpocznie się konkurs drużyn mieszanych. W rywalizacji nie zabraknie Polaków w składzie Pola Bełtowska, Paweł Wąsek, Anna Twardosz, Kacper Tomasiak. Za kilka dni (14 lutego) odbędzie się także konkurs indywidualny na dużej skoczni, a następnie zmagania duetów.

Rafał Kot: Nie pamiętam zawodnika, który byłby w tym wieku tak odporny psychicznie. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Zbigniew Boniek Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Zbigniew Boniek PIOTR KAMIONKA/REPORTER East News

Kacper Tomasiak JAVIER SORIANO AFP