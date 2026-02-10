Tomasiak z wielkim sukcesem, nagle taki wpis Bońka. Szokujące słowa

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Szerokim echem w Polsce oraz na całym świecie odbił się sukces Kacpra Tomasiaka. 19-latek oddał w poniedziałek dwa fenomenalne skoki na skoczni normalnej w Predazzo i został wicemistrzem olimpijskim. W mediach społecznościowych nie brakuje gratulacji oraz fotografii z bohaterem w roli głównej. Mimo to wiele takich postów ocenianych jest krytycznie. Głos w całej sprawie zabrał już Zbigniew Boniek, który ocenił sytuację jasno. - Żenujące - określił.

Mężczyzna w średnim wieku z jasnymi włosami poprawiający szalik w niebieskie kropki, w tle okrągłe zdjęcie przedstawiające sportowców w kombinezonach zimowych obejmujących się po zakończonej rywalizacji.
Zbigniew Boniek zabrał głos po sukcesie Kacpra TomasiakaKonrad Swierad / Arena Akcji/NEWSPIX.PL/ EXPA/NEWSPIX.PLNewspix.pl
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

Na zawsze w historii polskich skoków narciarskich zapisał się poniedziałek 9 lutego. W Predazzo na obiekcie normalnym 2. miejsce w konkursie olimpijskim zajął Kacper Tomasiak. 19-latek spisał się fantastycznie i oddał dwa rewelacyjne skoki, co poskutkowało tytułem wicemistrza olimpijskiego.

Jest to jednocześnie pierwszy medal Polski na trwających igrzyskach olimpijskich w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo. Sukces naszego zawodnika jest szeroko komentowany w mediach przez dziennikarzy i ekspertów. Pojawia się także wiele gratulacji, nagrań i fotografii wśród działaczy. W mediach społecznościowych pojawiły się wpisy m.in. ministra sportu i turystki Jakuba Rutnickiego czy prezesa PKOl, Radosława Piesiewicza.

Zobacz również:

Lewis Hamilton, Donald Trump
Sportowe życie

Mocne słowa Trumpa. A teraz taka odpowiedź. Hamilton nie wytrzymał

Amanda Gawron
Amanda Gawron

    W komentarzach nie brakuje głosów krytyki skierowanych do wspomnianych postaci. Oliwy do ognia dodał także Zbigniew Boniek, czyli były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Ten jasno określił całą sytuację.

    Boniek zabrał głos po sukcesie Tomasiaka. Niebywałe, co napisał

    Działacz za pośrednictwem mediów społecznościowych dodał kontrowersyjny wpis, który sugeruje, że sporo osób doczepia się do sukcesu 19-latka, jakoby mieli w to swój wkład. Zdaniem Bońka jest to... żenujące. Należy podkreślić, że 69-latek nie wskazuje konkretnych nazwisk.

    Zobacz również:

    Natalia Maliszewska
    Polacy

    Dramat Polaków, zaważyła sekunda. Sędziowie ogłosili decyzję. Nasi odpadają

    Paweł Nowak
    Paweł Nowak

      - To my Polacy… Kolejka żeby doczepić się do sukcesu młodego chłopaka... Żenujące - napisał.

      Mimo wielkiego osiągnięcia Tomasiak nie ma zbyt wiele czasu na odpoczynek. Już we wtorek o godz. 18:45 rozpocznie się konkurs drużyn mieszanych. W rywalizacji nie zabraknie Polaków w składzie Pola Bełtowska, Paweł Wąsek, Anna Twardosz, Kacper Tomasiak. Za kilka dni (14 lutego) odbędzie się także konkurs indywidualny na dużej skoczni, a następnie zmagania duetów.

      Rafał Kot: Nie pamiętam zawodnika, który byłby w tym wieku tak odporny psychicznie. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

      Zobacz również:

      Kacper Tomasiak i Jarosław Konior (w ramce)
      Skoki Narciarskie

      On odkrył Kacpra Tomasiaka dla skoków. Nie zgadza się na burzę wokół zasług trenerów

      Tomasz Kalemba
      Tomasz Kalemba
      Mężczyzna w średnim wieku w jasnym golfie i ciemnym płaszczu stoi w otoczeniu ludzi na trybunach, wokół skupieni widzowie.
      Zbigniew BoniekGrzegorz Wajda/REPORTEREast News
      Zbigniew Boniek
      Zbigniew BoniekPIOTR KAMIONKA/REPORTEREast News
      Kacper Tomasiak
      Kacper TomasiakJAVIER SORIANOAFP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja