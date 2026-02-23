Tomasiak z szansą na złoto. Zostało 10 dni, a tu takie słowa Polaka

Niedzielne zawody mistrzostw Polski na skoczni imienia Adama Małysza w Wiśle-Malince nie miały standardowego przebiegu. Z uwagi na zły stan torów najazdowych zostały skrócone do zaledwie jednej serii, ale końcowe rozstrzygnięcia i tak nie były zaskakujące.

Na najwyższym stopniu podium stanął nasz multimedalista olimpijski Kacper Tomasiak, drugi był Dawid Kubacki, a trzecie miejsce zajął Paweł Wąsek, który wraz z naszym utalentowanym 19-latkiem wywalczył brąz w olimpijskim konkursie duetów w Predazzo. - Myślę, że zasłużenie ci zawodnicy tam się znaleźli - powiedział po konkursie prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz, komentując skład mistrzowskiego podium.

Skoki narciarskie. Kacper Tomasiak zabrał głos po mistrzostwie Polski

Po zawodach głos zabrał także nowy mistrz Polski Kacper Tomasiak, który niebawem powalczy o kolejny sukces. Już za 10 dni odbędzie się bowiem indywidualny konkurs mężczyzn na mistrzostwach świata juniorów w Lillehammer, gdzie 19-latek uda się w roli jednego z głównych faworytów. Sam jednak, jak przyznaje, po olimpijskim szaleństwie potrzebowałby jeszcze chwili przerwy i odpoczynku.

- Troszeczkę udało się odpocząć, ale tak naprawdę dopiero wczoraj. Wcześniej było sporo aktywności pozasportowych. Przydałoby się jeszcze trochę odpoczynku, szczególnie psychicznego. Fizycznie jest w miarę w porządku, sezon zaraz się kończy i trzeba go po prostu dociągnąć do końca, ale głowa na pewno potrzebowałaby chwili spokoju - przyznał po mistrzostwach Polski Kacper Tomasiak, cytowany przez serwis Skijumping.pl.

W składzie polskiej delegacji, która w Norwegii powalczy o medale, znalazł się także młodszy brat naszego wicemistrza olimpijskiego - Konrad Tomasiak. Podczas niedzielnych zmagań w Wiśle nastolatek zdołał błysnąć formą, zajmując 8. miejsce po skoku na odległość 127,5 m.

Kacper Tomasiak przyznał, że od razu sprawdzał, jak poradził sobie jego młodszy brat, który stanowi dla niego źródło motywacji, zresztą ze wzajemnością. - Gdy przyszedłem do szatni, pierwszym, co zrobiłem, było sprawdzenie, który jest Konrad. My się nawzajem obserwujemy, kibicujemy sobie i motywujemy. Myślę, że trochę tej rywalizacji między nami jest, ale raczej w pozytywnym znaczeniu - powiedział wprost świeżo upieczony mistrz Polski.

