Tomasiak z szansą na złoto. PZN wydał komunikat. 999 szczęściarzy
Za nami wielkie emocje ze skokami narciarskimi na igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina, okraszone kapitalnymi sukcesami Kacpra Tomasiaka, a także Pawła Wąska. Już niebawem nasz 19-letni as będzie mógł powalczyć o kolejny medal, tym razem złoty - na krajowym czempionacie. Polski Związek Narciarski w komunikacie zapowiadającym niedzielną rywalizację w Wiśle przekazał dwie kluczowe wiadomości dla kibiców. I jak to często bywa, jedna z nich jest dobra, a druga - zła.
Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich odbędą się już w najbliższą niedzielę 22 lutego. Areną zmagań o tytuł najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika w naszym kraju będzie skocznia im. Adama Małysza w Wiśle-Malince. Tytułów wywalczonych zeszłej zimy bronić będą na niej Anna Twardosz oraz Paweł Wąsek, który w poniedziałek wywalczył srebrny medal igrzysk olimpijskich w konkursie duetów w parze z Kacprem Tomasiakiem.
W walce o tytuł mistrza Polski nie może zabraknąć rzecz jasna naszej olimpijskiej kadry, w której - wśród mężczyzn - znalazł się także Kamil Stoch. W rywalizacji kobiet poza wspomnianą Anną Twardosz reprezentowała nas także Pola Bełtowska. Obecność tej grupy w zmaganiach w Wiśle potwierdził w rozmowie ze Sport.tvp.pl menadżer ds. komunikacji w PZN Piotr Majchrzak.
- Już w najbliższą niedzielę nasi zawodnicy będą skakali na mistrzostwach Polski w Wiśle. Wszyscy skoczkowie mają zaplanowany swój udział, także ci startujący na igrzyskach olimpijskich - poinformował.
Skoki narciarskie. W najbliższą niedzielę mistrzostwa Polski. 999 osób na trybunach
A komunikat dotyczący programu zmagań o tytuł mistrzyni i mistrza Polski wydał ostatnio sam Polski Związek Narciarski. Rywalizacja zostanie zamknięta w ciągu jednego dnia. Rozpoczną ją oficjalne treningi (15:00) i serie próbne (16:00). Następnie o 17:20 rozegrana zostanie pierwsza seria rywalizacji pań, a 10 minut później do akcji przystąpią panowie. Później w takiej samej kolejności przeprowadzone zostaną serie finałowe, a na koniec odbędzie się ceremonia dekoracji najlepszych zawodników.
Przy okazji PZN przekazał niezwykle ważną wiadomość dla fanów... a wręcz dwie - jedną dobrą, a drugą złą. Pierwsza z nich jest taka, że wstęp na to wydarzenie będzie bezpłatny. Druga natomiast mówi o tym, że dostępność miejsc będzie mocno ograniczona. Na trybunach będzie mogło zasiąść bowiem jedynie 999 szczęściarzy, którzy zobaczą w akcji najlepszych skoczków i najlepsze zawodniczki w naszym kraju, z naszą olimpijską delegacją na czele.
Oficjalny program mistrzostw Polski w skokach narciarskich (22 lutego):
- 15:00 - Oficjalny trening kobiet i seniorów (1 seria)
- 16:00 - Seria próbna kobiet i seniorów
- 17:20 - Pierwsza seria konkursowa kobiet
- 17:30 - Pierwsza seria konkursowa seniorów
- 18:30 - Druga seria konkursowa kobiet
- 18:40 - Druga seria konkursowa seniorów