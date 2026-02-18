Tomasiak z szansą na złoto. PZN ogłasza. 999 i koniec

Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich odbędą się już w najbliższą niedzielę 22 lutego. Areną zmagań o tytuł najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika w naszym kraju będzie skocznia im. Adama Małysza w Wiśle-Malince. Tytułów wywalczonych zeszłej zimy bronić będą na niej Anna Twardosz oraz Paweł Wąsek, który w poniedziałek wywalczył srebrny medal igrzysk olimpijskich w konkursie duetów w parze z Kacprem Tomasiakiem.

W walce o tytuł mistrza Polski nie może zabraknąć rzecz jasna naszej olimpijskiej kadry, w której - wśród mężczyzn - znalazł się także Kamil Stoch. W rywalizacji kobiet poza wspomnianą Anną Twardosz reprezentowała nas także Pola Bełtowska. Obecność tej grupy w zmaganiach w Wiśle potwierdził w rozmowie ze Sport.tvp.pl menadżer ds. komunikacji w PZN Piotr Majchrzak.

- Już w najbliższą niedzielę nasi zawodnicy będą skakali na mistrzostwach Polski w Wiśle. Wszyscy skoczkowie mają zaplanowany swój udział, także ci startujący na igrzyskach olimpijskich - poinformował.

Skoki narciarskie. W najbliższą niedzielę mistrzostwa Polski. 999 osób na trybunach

A komunikat dotyczący programu zmagań o tytuł mistrzyni i mistrza Polski wydał ostatnio sam Polski Związek Narciarski. Rywalizacja zostanie zamknięta w ciągu jednego dnia. Rozpoczną ją oficjalne treningi (15:00) i serie próbne (16:00). Następnie o 17:20 rozegrana zostanie pierwsza seria rywalizacji pań, a 10 minut później do akcji przystąpią panowie. Później w takiej samej kolejności przeprowadzone zostaną serie finałowe, a na koniec odbędzie się ceremonia dekoracji najlepszych zawodników.

Przy okazji PZN przekazał niezwykle ważną wiadomość dla fanów... a wręcz dwie - jedną dobrą, a drugą złą. Pierwsza z nich jest taka, że wstęp na to wydarzenie będzie bezpłatny. Druga natomiast mówi o tym, że dostępność miejsc będzie mocno ograniczona. Na trybunach będzie mogło zasiąść bowiem jedynie 999 szczęściarzy, którzy zobaczą w akcji najlepszych skoczków i najlepsze zawodniczki w naszym kraju, z naszą olimpijską delegacją na czele.

Oficjalny program mistrzostw Polski w skokach narciarskich (22 lutego):

15:00 - Oficjalny trening kobiet i seniorów (1 seria)

16:00 - Seria próbna kobiet i seniorów

17:20 - Pierwsza seria konkursowa kobiet

17:30 - Pierwsza seria konkursowa seniorów

18:30 - Druga seria konkursowa kobiet

18:40 - Druga seria konkursowa seniorów

Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek, zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026 ANNE-CHRISTINE POUJOULAT AFP

Kacper Tomasiak - srebrny medalista igrzysk olimpijskich ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP/East News / Rex Features/East News/Action Press/Shutterstock East News

Na zdjęciu polski skoczek narciarski Kacper Tomasiak ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER Reporter

Rafał Kot: Nie pamiętam zawodnika, który byłby w tym wieku tak odporny psychicznie. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport