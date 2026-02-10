Tomasiak z medalem olimpijskim. Marcin Najman nie mógł milczeć

Kacper Tomasiak przeszedł do historii polskiego sportu. 19-latek, który w tym sezonie zadebiutował w Pucharze Świata, odniósł niebywały sukces na XXV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Konkurs indywidualny mężczyzn na obiekcie normalnym w Predazzo podopieczny Macieja Maciusiaka zakończył na drugim miejscu, zdobywając tym samym srebrny medal olimpijski. Warto podkreślić, że dla Polski jest to pierwszy krążek na tej imprezie.

Jeszcze przed rozpoczęciem imprezy czterolecia we Włoszech wielu ekspertów głośno mówiło o tym, że Kacper Tomasiak może sprawić niemałą niespodziankę. Nikt jednak nie podejrzewał, że nastolatek tak dobrze spisze się w poniedziałkowym konkursie. Udało mu się wyprzedzić wielu bardziej doświadczonych przeciwników, w tym między innymi Ryoyu Kobayashiego, Stefana Krafta i Mariusa Lindvika. Ba, mało brakowało, a Polak sięgnąłby po złoto. Niestety, o zaledwie 3,4 punktu lepszy okazał się Niemiec Philipp Raimund. Brązowe medale wywalczyli Ren Nikaido i Gregor Deschwanden.

Marcin Najman przemówił po sukcesie Kacpra Tomasiaka. Udostępnił ciekawe nagranie

Po zakończeniu rywalizacji mężczyzn na obiekcie HS107 niespodziewanie głos zabrał utytułowany bokser, kickbokser oraz zawodnik MMA Marcin Najman. "Cesarz" udostępnił na swoim profilu na platformie X przeróbkę, na której Mike Tyson mówi, że jego zdaniem to Kacper Tomasiak powinien zdobyć złoto. "Dla mnie, to go przekręcili. Przecież on skoczył dalej od tego Niemca. Dwa razy. Powinien być mistrzem. Żartuje się, że Polacy na normalnej to ledwo za bulę skaczą i tak dalej, ale on pokazał dziś klasę. Zwłaszcza w drugiej fazie skoku" - słychać na nagraniu. Polak przy okazji wtrącił swoje trzy grosze. "Nasz powinien mieć złoto. Mike wie co mówi!" - ogłosił.

Rywalizacja skoczków narciarskich na XXV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich dopiero się rozpoczęła. Po konkursach indywidualnych kobiet i mężczyzn, na obiekcie HS 107 odbędzie się jeszcze konkurs drużyn mieszanych, w którym wezmą udział również reprezentanci Polski. Potem zmagania olimpijskie przeniosą się na skocznię dużą, gdzie zaplanowano rywalizację indywidualną kobiet i mężczyzn, a także konkurs duetów z udziałem panów.

Poczynania polskich skoczków w Predazzo - podobnie jak pozostałych polskich olimpijczyków - śledzić można na bieżąco na stronie Interii Sport.

Kacper Tomasiak na podium olimpijskim PAP/Grzegorz Momot PAP

Kacper Tomasiak wicemistrzem olimpijskim JAVIER SORIANO AFP

Marcin Najman Lukasz Telus AKPA

