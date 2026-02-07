Tomasiak z medalem IO? Tajner wprost o szansach "następcy Stocha". Nawet się nie zawahał

Na ten moment czekało wielu fanów sportu. 6 lutego odbyła się oficjalna inauguracja tegorocznych zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie oraz d'Ampezzo.

Dla setek sportowców, którzy przybyli w ostatnich dniach do Włoch, sam udział w tym wiekopomnym wydarzeniu to swoiste ukoronowanie kariery. Są jednak i tacy, którzy mierzą zdecydowanie wyżej. Zameldowali się oni w Słonecznej Italii w jednym, konkretnym celu - wywalczenia legendarnego medalu IO, który pozwala okryć nazwisko posiadacza sportową "nieśmiertelnością".

Na tegorocznych IO nie mogło zabraknąć również Polaków. Kraj nad Wisłą wysłał solidną reprezentację, składającą się z 59 sportowców. Wśród nich jest wielu zawodników, którzy mają realną perspektywę walki o krążek. Przekonany jest o tym między innymi Apoloniusz Tajner, który na starcie zmagań zdecydował się odpowiedzieć na fundamentalne pytanie - gdzie Polacy powinni upatrywać szans na medale IO?

Tajner przekonany ws. Polaków na IO. Ależ słowa o Tomasiaku

Sylwetki Apoloniusza Tajnera nie trzeba nikomu przedstawiać. To były trener polskich skoczków, pełniący w latach 2006-2023 funkcję prezesa PZN-u. Jak mało kto zna się on więc na sportach zimowych. Nic dziwnego, że to właśnie jego redaktorzy portalu "Polsat Sport" postanowili spytać o szanse Polaków na IO. Zdaniem eksperta, są pewne konkretne dyscypliny, w których kibice z kraju nad Wisłą powinni upatrywać możliwości walki o medal.

Jako cała reprezentacja mamy wyjątkowo dużo szans medalowych. To znaczy, zawodników, którzy swoim poziomem pokazują, że są tak wysoko. [...]. Chodzi mi o łyżwiarstwo szybkie, short track i snowboard

Można przypuszczać, że w przytoczonej wypowiedzi ekspert miał na myśli między innymi: Damiana Żurka, Kaję Ziomek-Nogal, Władimira Semirunnija, Marka Kanię, Aleksandrę Król-Walas, Oskara Kwiatkowskiego czy Natalię Maliszewską.

A co ze skoczkami narciarskimi? Niestety, wielu kibiców już przed rozpoczęciem igrzysk nie miało zbyt wielkich nadziei na kolejne historyczne krążki w tej dyscyplinie. W znacznej większości nasi reprezentanci prezentują się bowiem poniżej oczekiwań. Wyjątkiem jest natomiast Kacper Tomasiak. 19-letni skoczek przebojem wbił się do czołówki PŚ, notując póki co imponujący debiutancki sezon na najwyższym poziomie rywalizacji. To również Tomasiak doczekał się specjalnego wyróżnienia w cytowanej wypowiedzi Tajnera.

Skoczkowie narciarscy (z medalem IO red.)? To już bym powiedział, że w kategorii >>niespodzianka<< można rozpatrywać. [...] Ale nie jest to wykluczone przy poziomie naszego najlepszego zawodnika Kacpra Tomasiaka, który skacze rewelacyjnie

Słowa uznania od tak ważnej postaci z pewnością dodadzą młodemu skoczkowi z kraju nad Wisłą wiele otuchy. To dla niego bowiem zupełnie wyjątkowa sytuacja. Stosunkowo krótko rywalizuje on bowiem ze światową czołówką dyscypliny. Historia IO pokazuje jednak, że absolutnie nie należy przekreślać szans na medal dla 19-letniego skoczka z kraju nad Wisłą.

Kacper Tomasiak PZN materiały prasowe

Apoloniusz Tajner ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER / ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Reprezentanci Polski podczas inauguracji zimowych igrzysk olimpijskich 2026 Piero CRUCIATTI AFP

Apoloniusz Tajner: Jako cała reprezentacja mamy wyjątkowo dużo szans medalowych. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport