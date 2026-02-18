Tomasiak wśród legend. Świat czekał prawie dekadę, pierwszy Polak w historii

Niezależnie od kolejnych rozstrzygnięć, kończące się powoli igrzyska olimpijskie w polskiej kadrze należały przede wszystkim do Kacpra Tomasiaka. Zawodnik, który do Włoch przyleciał bez ani jednego podium Pucharu Świata, zdobył aż trzy medale. O tego typu osiągnięciu marzą najwięksi z największych. W zimowym wydaniu imprezy czterolecia spośród "Biało-Czerwonych" identycznego wyczynu dokonała tylko Justyna Kowalczyk. Chrapkę w przeszłości mieli co prawda także Adam Małysz czy Kamil Stoch, lecz dwie wspomniane legendy musiały obejść się smakiem po niezbyt udanych drużynowych zmaganiach.

Nic więc dziwnego, że w kierunku Bielszczanina oraz Pawła Wąska spłynęło od groma gratulacji. Srebro nie byłoby możliwe, gdyby nie dobre próby drugiego z wymienionych panów. "Ale się odj****o dzisiaj" - wypalił na gorąco Maciej Maciusiak, trener naszej kadry w rozmowie z Tomaszem Kalembą. "Można powiedzieć: taki mamy klimat. Jesteśmy dumni z tego, że zawodnicy wyrwali ten medal" - dodał w tej samej rozmowie. A duma będzie jeszcze większa, gdy spojrzy na liczbę trzykrotnych medalistów olimpijskich podczas jednej imprezy.

Tomasiak dołączył do wyjątkowego grona. Tego nikt mu nie zabierze

Przyjrzeliśmy się wspomnianej liście i póki co znajduje się na niej zaledwie dziewięć nazwisk. Jako ostatni wpisał się na nią właśnie Kacper Tomasiak. Najbardziej imponujący wynik należy do Mattiego Nykaenena. Zmarły kilka lat temu zawodnik w Calgary nie miał sobie równych, bo skończył ze złotym hat-trickiem. Jego łupem padły zmagania indywidualne na małej oraz dużej skoczni. Do tego Finowie triumfowali w konkursie drużynowym. Poza Skandynawem trzy krążki na jednych igrzyskach zdobywali między innymi Kazuyoshi Funaki, Toni Nieminen czy Gregor Schlierenzauer.

Po raz ostatni kibice taką sytuację podziwiali w 2018 roku przy okazji imprezy w Pjongczangu. Tam po medal w każdej męskiej konkurencji sięgnęło aż dwóch skoczków - Andreas Wellinger oraz Robert Johansson. Wreszcie po prawie dekadzie dołączyło do nich kolejne nazwisko. Kacper Tomasiak naprawdę może być z siebie dumny.

Trzykrotni medaliści igrzysk na jednej imprezie:

Calgary 1988 - Matti Nykaenen - złoto, złoto, złoto

Albertville 1992 - Toni Nieminen - brąz, złoto, złoto

Albertville 1992 - Martin Hoellwarth - srebro, srebro, srebro

Nagano 1998 - Kazuyoshi Funaki - srebro, złoto, złoto

Turyn 2006 - Lars Bystoel - złoto, brąz, brąz

Vancouver 2010 - Gregor Schlierenzauer - brąz, brąz, złoto

Pjongczang 2018 - Andreas Wellinger - złoto, srebro, srebro

Pjongczang 2018 - Robert Johansson - brąz, brąz, złoto

Mediolan i Cortina 2026 - Kacper Tomasiak - srebro, brąz, srebro

Kacper Tomasiak wicemistrzem olimpijskim Javier SORIANO AFP

Kacper Tomasiak EPA/FILIP SINGER PAP

Kacper Tomasiak Iwańczuk East News

Apoloniusz Tajner: Od wielu lat oglądałem skoki ze spokojem, a Tomasiak znów obudził we mnie emocje Polsat Sport