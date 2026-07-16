Tomasiak wreszcie potwierdza. Nadeszło nieuniknione. Czekał na to od zimy

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Kacper Tomasiak w świetnym stylu wrócił do skakania po tym, gdy zaliczył groźnie wyglądający upadek na Vikersundbakken. Trzykrotny medalista olimpijski triumfował w Memoriale Olimpijczyków w Szczyrku. Nastolatek spore powody do radości ma jednak nie tylko za sprawą dobrego wyniku. Za kilkadziesiąt godzin czeka go wyjątkowe wydarzenie, które będzie początkiem nowego rozdziału. Zawodnik wszystko potwierdził w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Kacper Tomasiak w zimowej kurtce z logo olimpijskim i czerwonej czapce, na jasnym tle.
Kacper TomasiakAKPAAKPA

Kacper Tomasiak w najgorszy z możliwych sposobów zakończył zimowy sezon, ale najwidoczniej już błyskawicznie o tym zapomniał. Dowód otrzymaliśmy w środę, kiedy to bohater niedawnych igrzysk odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w 2026 roku na igelicie. Bielszczaninowi w Szczyrku nie przeszkadzał nawet deszcz. Drugiego Pawła Wąska wyprzedził on o 2,5 punktu.

Nastolatek na obiekcie HS 104 dwukrotnie przekraczał granicę setnego metra, co powinno cieszyć, ponieważ pokazuje jego równą formę. Oznacza to także, że praca ze szkoleniowcami przynosi oczekiwane efekty. "Okres treningowy jest normalny, bez zbędnej presji" - ogłosił krótko w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Bielszczanin na chwilę będzie jednak musiał opuścić kolegów z kadry z ważnego powodu.

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Wielokrotnego medalistę igrzysk czeka niebawem podróż do podwarszawskiego Mysiadła na wyjątkowe wydarzenie związane z jego przyszłym mieszkaniem. Już w piątek wmurowany zostanie kamień węgielny pod realizację bloku, do którego być może w przyszłości przeprowadzi się utalentowany skoczek. "Moje mieszkanie nie jest oczywiście gotowe do odbioru. Jednak cieszę się, że wszystko dobrze się ułożyło w tej sprawie" - przyznał szczęśliwy nastolatek.

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Będzie miał on naprawdę zacne sąsiedztwo. Na osiedlu ufundowanym przez firmę Profbud mieszkania mają także Aleksandra Mirosław, Daria Pikulik, Julia Szeremeta oraz Klaudia Zwolińska. Każda z tych pań, podobnie jak Kacper Tomasiak, zaimponowała podczas igrzysk olimpijskich. Sam skoczek po wspomnianych uroczystościach szybko wróci do treningów, ponieważ musi przygotowywać się na start Letniego Grand Prix. Inauguracyjne zawody w Wiśle już na początku sierpnia.

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Kacper Tomasiak już wygrywa, sensacja na podium w Szczyrku

Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba
Kacper Tomasiak
Kacper TomasiakAndrzej Banas/Polska Press/East NewsEast News
Zawodnik w kombinezonie narciarskim z numerem 52 i kaskiem z goglami, po zakończeniu skoku narciarskiego na tle band reklamowych podczas zawodów zimowych.
Kacper TomasiakAction Press/ShutterstockEast News
Sportowiec w białym kombinezonie i czerwonej czapce, z medalem na szyi oraz nartami w ręce, uśmiecha się i macha do publiczności podczas zawodów narciarskich. Na kurtce widoczne godło Polski.
Kacper TomasiakIwańczukEast News


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