Tomasiak wprost ws. religii, ogłosił publicznie. Prokop i Wellmann zamilkli

Oprac.: Katarzyna Pociecha

Po powrocie z igrzysk olimpijskich i wygranej w mistrzostwach Polski Kacper Tomasiak przyjechał do Warszawy, gdzie m.in. gościł w studiu "Dzień dobry TVN". Podczas rozmowy z Dorotą Wellman i Marcinem Prokopem poruszony został temat religii. Skoczek wprost ogłosił, jakie ma podejście do wiary, a jego słowa wywołały poruszenie. Prowadzący aż zamilkli, z uwagą wsłuchując się w wypowiedź zawodnika.

Młody mężczyzna w jasnej kurtce z wysokim kołnierzem, czerwonym podszyciem i ciemnymi włosami stoi na tle rozmytego znaku z literą B.
Kacper TomasiakTomasz KawkaEast News
Jeszcze przed pierwszym konkursem w skokach narciarskich na zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 po sieci poniósł się wpis Duszpasterstwa Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Bielsko-Żywieckiej, które prosiło o otoczenie modlitwą Kacpra Tomasiaka, lektora w jednym z bielskim kościołów, przed jego debiutem w Predazzo. "Drogi Kacprze, tak jak Ty niosłeś kadzidło przed Panem, tak teraz On niech Cię niesie daleko i bezpiecznie" - przekazano. A gdy 19-latek wywalczył srebro, dodano aktualizację.

Mamy medal! Zrobił to! Kacper jesteś Wielki! A Pan poniósł Cię daleko!
- cieszyli się koledzy ze wspólnoty.

Głos po olimpijskich sukcesach Tomasiaka zabierali także przedstawiciele Kościoła, w tym m.in. ks. prałat Marcin Aleksy, proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej. Podkreślał, że "Kacper może być przykładem dla innych". "Może być przykładem i inspiracją dla innych, że życie codzienne, osiąganie sukcesów może iść w parze z wiarą w Boga i z aktywnym udziałem w życiu Kościoła" - mówił na antenie TVP duchowny.

W końcu o komentarz poproszono samego Kacpra Tomasiaka. W naturalny sposób powiązał swoje sportowe sukcesy z wiarą w Boga.

    Kacper Tomasiak szczerze ws. wiary. Tak odpowiedział Prokopowi

    Po zimowych igrzyskach olimpijskich we Włoszech i po wygranych mistrzostwach Polski Kacper Tomasiak przyjechał do Warszawy. W stolicy, razem z kolegami z kadry, sztabem i prezesem PZN Adamem Małyszem, spotkał się z prezydentem Karolem Nawrockim. Były gratulacje i rozmowy. Prezydent otrzymał też pamiątkowy upominek - olimpijski plastron z numerem 23.

    Przed wizytą w Pałacu Prezydenckim Tomasiak gościł w studiu "Dzień dobry TVN". Na antenie Marcin Prokop pytał go również o sprawy religijne. "Jesteś człowiekiem, który służy do mszy jako ministrant. Czy wiara ci pomogła w tym opanowaniu, w takim poczuciu spokoju, kiedy stoisz na szczycie skoczni i masz oddać ten jeden skok, który musi być najlepszy? Czy to jest dla ciebie ważna przestrzeń w twoim życiu?" - padło.

    Wicemistrz olimpijski nie wahał się nad odpowiedzią. "Myślę, że na pewno tak. Jednak zawsze w takich najważniejszych momentach zazwyczaj wszystko się dobrze układa. Mam odczucie, że to nie tylko kwestia szczęścia, ale czegoś większego, co mi pomaga z boku" - wyjawił.

    "Czujesz, że ktoś się tobą opiekuje? Że masz swojego anioła stróża?" - dopytywał Prokop, który za chwilę, wspólnie z współprowadzącą Dorotą Wellman, zamilkł, słuchając odpowiedzi Kacpra. Ten przypomniał, że nieraz zdarzały się mu się na skoczni wypadki, lecz wychodził z nich cało. Przypisuje to także działaniu Opatrzności. "Myślę, że trochę tak. Czasem jak zdarzały się niebezpiecznie wyglądające upadki, to raczej praktycznie bez szwanku z tego wychodziłem" - podsumował skoczek.

    Sportowiec w zimowej kurtce z orzełkiem Polski na piersi trzyma medal oraz pluszową maskotkę, uśmiecha się i nosi czerwoną czapkę.
    Kacper TomasiakIwańczukEast News
    Młody mężczyzna o krótkich brązowych włosach, ubrany w sportową kurtkę z białymi i szarymi elementami oraz czerwoną podszewką, patrzy przed siebie z neutralnym wyrazem twarzy. W tle białe, jednolite tło.
    Kacper TomasiakFoto OlimpikAFP
    Dwójka prowadzących w studiu telewizyjnym, mężczyzna w czerwonej marynarce trzymający kartkę z napisem 'Dzień Dobry', obok stoi kobieta w czerwono-czarnej sukni, tło stanowią jasne wnętrza i narty oparte o ścianę.
    Marcin Prokop, Dorota WellmanWojciech OlkusnikEast News
    Sportowiec w kombinezonie narciarskim, z kaskiem i okularami, ląduje na nartach podczas konkursu skoków narciarskich na zimowych igrzyskach olimpijskich, unosi ręce dla zachowania równowagi na śnieżnym stoku.
    Kacper TomasiakIwanczuk/Sport/REPORTEREast News
