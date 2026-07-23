Tomasiak wprost ws. Horngachera w Polsce. Czytelniej już się nie da

"Bardzo dobrze, że do nas przyszedł. Wniósł dużo wiedzy, którą ma ogromną, więc z pewnością to bardzo pomogło. Trenerzy dobrze ze sobą współpracują" - takimi słowami Kacper Tomasiak komentuje, na antenie TVP Sport, dołączenie Stefana Horngachera do reprezentacji Polski w skokach narciarskich.

Wiedza od każdego z nich się przydaje, a Stefan wniósł dużo od siebie

Po minionym sezonie Pucharu Świata Stefan Horngacher został zatrudniony przez Polski Związek Narciarski na stanowisku koordynatora systemu szkolenia. Wielkim orędownikiem sprowadzenia Austriaka był Adam Małysz, który w czerwcu pożegnał się ze stanowiskiem prezesa PZN. Jego miejsce zajął Apoloniusz Tajner.

"Ode mnie się zaczęło, ale potem dużą rolę odegrali trenerzy, którzy chcieli współpracować ze Stefanem. Dlatego tak mocno naciskałem na to, by udało się go sprowadzić do Polski. Zarówno Stefan, jak i Michal Doleżal, mieli wiele innych propozycji. Obaj jednak chcieli zbudować coś fajnego w Polsce i mam nadzieję, że to się uda" - mówił Małysz w rozmowie z Tomaszem Kalembą z Interii Sport.

Dobre wieści od Kacpra Tomasiaka. Forma lepsza niż rok temu

Horngacher uczestniczy w przygotowaniach kadry do nowego sezonu. Za Polakami już pierwszy bardzo wstępny test - Międzynarodowy Memoriał Olimpijczyków w Szczyrku. Zawody wygrał Kacper Tomasiak, drugi był Paweł Wąsek, a trzeci Kamil Waszek.

Triumfator z dystansem podchodzi do tego rozstrzygnięcia. "To nie są zimowe zawody, więc nie jesteśmy jeszcze w najlepszej, startowej formie. W tych skokach brakuje jeszcze troszeczkę stabilności, ale podeszliśmy do tych zawodów, jak do wszystkich innych" - powiedział dla Skijumping.pl.

"Jesteśmy w okresie treningowym, więc dyspozycja jest trochę gorsza, ale nie było treningowego skakania" - precyzował, jednocześnie dodając, że mimo to "przy okazji ocenianych serii konkursowych dało się odczuć trochę adrenaliny związanej z zawodami".

Na pewno nastawiłem i zmobilizowałem się na te zawody tak, jak na na wszystkie

Teraz przed nim i kolegami następne sportowe wyzwanie - Letnie Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle. Zawody odbędą się w weekend 1-2 sierpnia.

Przed konkursem i w ogóle przed sezonem 2026/2027 Tomasiak ma powody do optymizmu. Widzi poprawę względem zeszłego roku.

"Czuję, że motorycznie jest lepiej niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu. Pozycja startowa jest trochę lepsza, w tym elemencie na pewno jest postęp. Są pewne elementy do poprawy, ale w porównaniu do poprzedniego sezonu jest dużo lepiej na tym etapie" - podsumował.





Szymon Jakubiszak: Jeśli zagramy swoją dobrą siatkówkę, powinniśmy wygrać z Bułgarią Polsat Sport