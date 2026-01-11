Do historii przechodzi powoli drugi w aktualnym sezonie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Polsce. Po Wiśle najlepszych skoczków na świecie gościło Zakopane, a dokładniej Wielka Krokiew. Na obiekcie im. Stanisława Marusarza pierw odbył się konkurs duetów. W nich świetnie spisali się nasi reprezentanci, bowiem w składzie Kacper Tomasiak i Dawid Kubacki uplasowali się na 3. lokacie.

Następnego dnia doszło do rywalizacji indywidualnej. Zawodnikom z pewnością nie pomagała pogoda, gdyż na skoczni było wiele podmuchów wiatru. Do tego niezwykle mocno padał śnieg, co znacznie utrudniało lądowanie. To nie przeszkodziło w wygranej Anze Laniskowi. Słoweniec oddał dwa kapitalne skoki i zameldował się na 1. miejscu. Drugi był Jan Hoerl, a trzeci Manuel Fettner.

Najlepszym z naszych był wspomniany już Kacper Tomasiak, który uplasował się na 11. pozycji. Tym samym zdobył on kolejne pucharowe punkty do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Prevc liderem Pucharu Świata, Tomasiak walczy o czołówkę

Liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata bez zmian jest Domen Prevc. 26-latek zanotował w Zakopanem najgorszy występ w całym sezonie i zajął dopiero 27. pozycję. Mimo to powiększył swój dorobek do 1214 punktów, a jego przewaga nad nieobecnym Ryoyu Kobayaskim wzrosła do 392 punktów.

Drugi Japończyk ma na swoim koncie 822 punkty. Podium uzupełnia Anze Lanisek, który ma 717 pkt. Co ciekawe, ten swoją wygraną awansował w zestawieniu z 5. na 3. miejsce.

Jak już wspomnieliśmy najlepszym z naszych jest Kacper Tomasiak. 18-latek ma na swoim koncie 320 punktów i zajmuję 12. miejsce. Do wyprzedzającego go Manuela Fettnera traci zaledwie dwa punkty. Do 10. Stefana Krafta strata wynosi 142 "oczka".

Następnym z naszych w klasyfikacji generalnej PŚ jest Kamil Stoch. Nasz wielki mistrz z dorobkiem 148 punktów jest na 24. miejscu. Na 28. lokacie jest Piotr Żyła (96 pkt), na 32. Maciej Kot (63 pkt), na 37. Paweł Wąsek (54 pkt), a 41. jest Dawid Kubacki (32 pkt).

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata:

1. Domen Prevc - 1214 pkt

2. Ryoyu Kobayashi - 892 pkt

3. Anze Lanisek - 717 pkt

...

12. Kacper Tomasiak - 320 pkt

24. Kamil Stoch - 148 pkt

28. Piotr Żyła - 96 pkt

32. Maciej Kot - 63 pkt

37. Paweł Wąsek - 54 pkt

41. Dawid Kubacki - 32 pkt

Następne zawody Pucharu Świata odbędą się już w przyszły weekend (17-18 stycznia) w japońskim Sapporo.

Damian Żurek mistrzem Europy w łyżwiarstwie szybkim na dystansie 500 m. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Domen Prevc MATTHIAS SCHRADER East News

Kacper Tomasiak Philipp Guelland AFP

Kamil Stoch PZN materiały prasowe