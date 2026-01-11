Tomasiak walczy o czołówkę. Tak wygląda klasyfikacja generalna Pucharu Świata w skokach
Za nami już weekend w Pucharze Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. W Polsce zabrakło kilku czołowych zawodników, co spowodowało kilka zmian w klasyfikacji generalnej kampanii. Po niedzielnym konkursie indywidualnym najlepszym z naszych reprezentantów jest Kacper Tomasiak, który zajmuję miejsce blisko czołowej "10". Liderem bez zmian pozostaje Domen Prevc.
Do historii przechodzi powoli drugi w aktualnym sezonie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Polsce. Po Wiśle najlepszych skoczków na świecie gościło Zakopane, a dokładniej Wielka Krokiew. Na obiekcie im. Stanisława Marusarza pierw odbył się konkurs duetów. W nich świetnie spisali się nasi reprezentanci, bowiem w składzie Kacper Tomasiak i Dawid Kubacki uplasowali się na 3. lokacie.
Następnego dnia doszło do rywalizacji indywidualnej. Zawodnikom z pewnością nie pomagała pogoda, gdyż na skoczni było wiele podmuchów wiatru. Do tego niezwykle mocno padał śnieg, co znacznie utrudniało lądowanie. To nie przeszkodziło w wygranej Anze Laniskowi. Słoweniec oddał dwa kapitalne skoki i zameldował się na 1. miejscu. Drugi był Jan Hoerl, a trzeci Manuel Fettner.
Najlepszym z naszych był wspomniany już Kacper Tomasiak, który uplasował się na 11. pozycji. Tym samym zdobył on kolejne pucharowe punkty do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.
Prevc liderem Pucharu Świata, Tomasiak walczy o czołówkę
Liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata bez zmian jest Domen Prevc. 26-latek zanotował w Zakopanem najgorszy występ w całym sezonie i zajął dopiero 27. pozycję. Mimo to powiększył swój dorobek do 1214 punktów, a jego przewaga nad nieobecnym Ryoyu Kobayaskim wzrosła do 392 punktów.
Drugi Japończyk ma na swoim koncie 822 punkty. Podium uzupełnia Anze Lanisek, który ma 717 pkt. Co ciekawe, ten swoją wygraną awansował w zestawieniu z 5. na 3. miejsce.
Jak już wspomnieliśmy najlepszym z naszych jest Kacper Tomasiak. 18-latek ma na swoim koncie 320 punktów i zajmuję 12. miejsce. Do wyprzedzającego go Manuela Fettnera traci zaledwie dwa punkty. Do 10. Stefana Krafta strata wynosi 142 "oczka".
Następnym z naszych w klasyfikacji generalnej PŚ jest Kamil Stoch. Nasz wielki mistrz z dorobkiem 148 punktów jest na 24. miejscu. Na 28. lokacie jest Piotr Żyła (96 pkt), na 32. Maciej Kot (63 pkt), na 37. Paweł Wąsek (54 pkt), a 41. jest Dawid Kubacki (32 pkt).
Klasyfikacja generalna Pucharu Świata:
1. Domen Prevc - 1214 pkt
2. Ryoyu Kobayashi - 892 pkt
3. Anze Lanisek - 717 pkt
...
12. Kacper Tomasiak - 320 pkt
24. Kamil Stoch - 148 pkt
28. Piotr Żyła - 96 pkt
32. Maciej Kot - 63 pkt
37. Paweł Wąsek - 54 pkt
41. Dawid Kubacki - 32 pkt
Następne zawody Pucharu Świata odbędą się już w przyszły weekend (17-18 stycznia) w japońskim Sapporo.