Kolejny sezon Pucharu Świata powoli zmierza do samego końca. Sytuacja w elicie po zimowych igrzyskach olimpijskich nie uległa większym zmianom. Na mamucie w Bad Mitterndorf dwukrotnie najlepszy okazał się Domen Prevc. Za plecami Słoweńca dwa razy znalazł się Stephan Embacher, a trzecie miejsce dzierżyli Jonas Schuster (w sobotę) oraz Johann Andre Forfang (w niedzielę).

Piątkowy konkurs w Lahti miał niecodzienny przebieg. Wyjątkowo zaplanowano tylko jedną serię, w której tradycyjnie najlepszy okazał się Prevc. Kilka minut po zakończeniu zawodów Słoweniec został jednak zdyskwalifikowany za nieprzepisową długość nart. To oznaczało, że pierwszy raz w karierze konkurs PŚ wygrał Philipp Raimund, a historyczne podium zanotował Bułgar Władimir Zografski. Najlepszy z Polaków Kamil Stoch zakończył na dziesiątej lokacie.

Co jeszcze bardziej absurdalne, pomimo dyskwalifikacji Prevc oficjalnie zapewnił sobie kryształową kulę. Drugi w "generalce" Ryoyu Kobayashi był w piątek szósty, co odebrało mu matematyczne szanse na wyprzedzenie słoweńskiego dominatora.

W sobotnim konkursie udział wzięło sześciu polskich skoczków. Największy zawód sprawił Stoch. Odchodzący po sezonie na emeryturę mistrz olimpijski tym razem nie popisał się, kończąc swój udział na pierwszej serii na 34. lokacie. Jeszcze gorzej spisali się 41. Dawid Kubacki oraz klasyfikowany na 47. pozycji Paweł Wąsek.

Zdecydowanie najlepszym z "biało-czerwonych" był tradycyjnie Kacper Tomasiak. Trzykrotny medalista olimpijski po pierwszej serii był dwunasty, a ostatecznie rywalizację zakończył na 10. pozycji. Kolejne punkty zdobyli także Piotr Żyła (22. pozycja) oraz Maciej Kot (28. miejsce).

Sposób na hegemonię Prevca znalazł Daniel Tschofenig. Austriak wygrał z Lahti swój trzeci konkurs w tym sezonie, awansując tym samym na najniższy stopień podium klasyfikacji generalnej PŚ. Tschofenig wyprzedził Rena Nikaido, który po niebywałych zawirowaniach w ostatniej chwili dotarł do Lahti. Japończyk po pierwszej serii był w czołówce, lecz w drugiej odsłonie skoczył zaledwie na 119 metrów, wypadł z czołowej dziesiątki i spadł aż na piątą pozycję w "generalce".

Tomasiak po raz piąty w tym sezonie zakończył zmagania w czołowej dziesiątce konkursu. 19-latek po występie w Lahti awansował w klasyfikacji generalnej o jedno miejsce. Polak wykorzystał fatalny występ Valentina Fouberta i przesunął się na 17. pozycję.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata po konkursie w Lahti

1. Domen Prevc (SŁO) - 1894 pkt

2. Ryoyu Kobayashi (JAP) - 1153 pkt

3. Daniel Tschofenig (AUT) - 999 pkt

4. Philipp Raimund (NIE) - 948 pkt

5. Ren Nikaido (JAP) - 939 pkt

6. Anze Lanisek (SŁO) - 829 pkt

7. Stephan Embacher (AUT) - 792 pkt

8. Jan Hoerl (AUT) - 772 pkt

9. Felix Hoffmann (NIE) - 662 pkt

10. Stefan Kraft (AUT) - 538 pkt

(...)

17. Kacper Tomasiak - 375 pkt

28. Kamil Stoch - 182 pkt

30. Piotr Żyła - 160 pkt

40. Maciej Kot - 79 pkt

41. Dawid Kubacki - 54 pkt

41. Paweł Wąsek - 54 pkt

66. Aleksander Zniszczoł - 3 pkt

67. Klemens Joniak - 2 pkt

Do zakończenia sezonu Pucharu Świata pozostało jeszcze siedem konkursów indywidualnych. W następny weekend zawodnicy wystąpią w Oslo, a na finał czekają nas loty narciarskie na mamutach w Vikersund i Planicy.

