Tomasiak w elicie na Okurayamie, ale co zrobił Kubacki? Tuż przed konkursem w Sapporo

W piątek rano polskiego czasu 50 skoczków wywalczyło awans do konkursu w ramach Pucharu Świata w Sapporo. Wśród nich nie znalazł się Klemens Joniak, któremu do awansu zabrakło 0,1 pkt. Kwalifikację uzyskało czterech Polaków: Maciej Kot, Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczoł i Kacper Tomasiak, który zajął 16. miejsce po skoku na 123 m.

- W miarę dobrze, chociaż jest trochę loteryjnie. Może nie wieje jakoś mocno, ale nawet jak są te minimalne różnice, to dużo to zmienia, jak się odczuwa sam skok - mówił 18-latek tuż po starcie.

Występ Julii Szczecininy i Michała Woźniaka w programie krótkim par sportowych Polsat Sport

Kolejny dzień z PŚ w Sapporo. Jak Polakom poszło w serii próbnej?

Na sobotę o godz. 7:15 naszego czasu zaplanowano konkurs. Zanim jednak skoczkowie przystąpią do rywalizacji o punkty, mieli jeszcze okazję na ostatnie przetestowanie Okurayamy w serii próbnej.

Jako pierwszy z "Biało-Czerwonych" wystartował Aleksander Zniszczoł, który doleciał zaledwie do 111 m. Dzięki temu uzyskał 38,9 pkt. Dla porównania - w kwalifikacjach osiągnął sześć metrów więcej. W międzyczasie popisał się Isak Andreas Langmo. Norweg wylądował na 133. metrze.

Później w akcji zobaczyliśmy Kubackiego. Udział w konkursie 35-latek wywalczył po skoku na 116,5 m. Tym razem poszybował aż 128,5 m (58,5 pkt), wskoczył na pozycję wicelidera po swojej próbie. To naprawdę świetny wynik i dobry prognostyk przed nadchodzącym konkursem. Niewiele gorzej poradził sobie Maciej Kot, który wykręcił 127 m (55,1 pkt), co dało mu przez chwilę czwartą lokatę. Niestety wraz z upływem czasu miejsca Polaków spadały po kapitalnych próbach m.in. Johanna Andre Forfanga czy Kristoffera Eriksena Sundala, którzy osiągali powyżej 130 m.

Jako ostatni z Polaków w serii próbnej startował Tomasiak. Nasz młody gwiazdor... znów był najlepszy spośród kolegów z kadry. Zanotował aż 131 m (62,5 pkt), dzięki czemu znalazł się w gronie elity, która poszybowała minimum na 130 m. W serii próbnej najlepszy był Domen Prevc (133 m). Drugie miejsce zajął Jan Hoerl (135 m), a trzecie wspomniany Eriksen Sundal.

Oto wyniki Polaków w serii próbnej przed konkursem PŚ w Sapporo:

Kacper Tomasiak 131 m, 12. miejsce Maciej Kot 127 m, 20. miejsce Dawid Kubacki 128,5 m, 15. miejsce Aleksander Zniszczoł 111 m, 36. miejsce

Dawid Kubacki jest ostatnim polskim skoczkiem, który zanotował zwycięstwo w zawodach PŚ FRANZ KIRCHMAYR / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFP AFP

Kacper Tomasiak PZN materiały prasowe