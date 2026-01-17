Tomasiak w elicie na Okurayamie, ale co zrobił Kubacki? Tuż przed konkursem w Sapporo
Po piątkowych kwalifikacjach przyszedł czas na pierwszy w sezonie konkurs w Sapporo. Zanim rozpoczęło się "danie główne", zawodnicy pokazali się w serii próbnej. W niej najlepszym z Polaków znów okazał się Kacper Tomasiak. Jak poradziła sobie reszta "Biało-Czerwonych"? Oto wyniki.
W piątek rano polskiego czasu 50 skoczków wywalczyło awans do konkursu w ramach Pucharu Świata w Sapporo. Wśród nich nie znalazł się Klemens Joniak, któremu do awansu zabrakło 0,1 pkt. Kwalifikację uzyskało czterech Polaków: Maciej Kot, Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczoł i Kacper Tomasiak, który zajął 16. miejsce po skoku na 123 m.
- W miarę dobrze, chociaż jest trochę loteryjnie. Może nie wieje jakoś mocno, ale nawet jak są te minimalne różnice, to dużo to zmienia, jak się odczuwa sam skok - mówił 18-latek tuż po starcie.
Kolejny dzień z PŚ w Sapporo. Jak Polakom poszło w serii próbnej?
Na sobotę o godz. 7:15 naszego czasu zaplanowano konkurs. Zanim jednak skoczkowie przystąpią do rywalizacji o punkty, mieli jeszcze okazję na ostatnie przetestowanie Okurayamy w serii próbnej.
Jako pierwszy z "Biało-Czerwonych" wystartował Aleksander Zniszczoł, który doleciał zaledwie do 111 m. Dzięki temu uzyskał 38,9 pkt. Dla porównania - w kwalifikacjach osiągnął sześć metrów więcej. W międzyczasie popisał się Isak Andreas Langmo. Norweg wylądował na 133. metrze.
Później w akcji zobaczyliśmy Kubackiego. Udział w konkursie 35-latek wywalczył po skoku na 116,5 m. Tym razem poszybował aż 128,5 m (58,5 pkt), wskoczył na pozycję wicelidera po swojej próbie. To naprawdę świetny wynik i dobry prognostyk przed nadchodzącym konkursem. Niewiele gorzej poradził sobie Maciej Kot, który wykręcił 127 m (55,1 pkt), co dało mu przez chwilę czwartą lokatę. Niestety wraz z upływem czasu miejsca Polaków spadały po kapitalnych próbach m.in. Johanna Andre Forfanga czy Kristoffera Eriksena Sundala, którzy osiągali powyżej 130 m.
Jako ostatni z Polaków w serii próbnej startował Tomasiak. Nasz młody gwiazdor... znów był najlepszy spośród kolegów z kadry. Zanotował aż 131 m (62,5 pkt), dzięki czemu znalazł się w gronie elity, która poszybowała minimum na 130 m. W serii próbnej najlepszy był Domen Prevc (133 m). Drugie miejsce zajął Jan Hoerl (135 m), a trzecie wspomniany Eriksen Sundal.
Oto wyniki Polaków w serii próbnej przed konkursem PŚ w Sapporo:
- Kacper Tomasiak 131 m, 12. miejsce
- Maciej Kot 127 m, 20. miejsce
- Dawid Kubacki 128,5 m, 15. miejsce
- Aleksander Zniszczoł 111 m, 36. miejsce