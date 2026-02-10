Tomasiak w czołówce, ale co zrobił Wąsek. Polacy z jasnym sygnałem przed walką o medal IO

Jeszcze przed rozpoczęciem zimowych IO 2026 w kraju nad Wisłą dyskutowało się o tym, czy Kacper Tomasiak ma realne szanse na wywalczenie medalu największej sportowej imprezy świata. Jako jedyny z "Biało-czerwonych" skoczków prezentował on bowiem optymalną formę, pozwalającą mu lokować się blisko światowej czołówki.

Raptem 24 godziny później na utalentowanego 19-latka z kraju nad Wisłą czekało jednak kolejne wymagające zadanie. Stanął on bowiem na czele reprezentacji Polski, która w ramach trwających IO przystąpiła do zmagań drużyn mieszanych na skoczni normalnej. Wraz z nim w konkursie z 10 lutego wystartowali: Anna Twardosz, Pola Bełtowska oraz Paweł Wąsek.

Tomasiak tuż za Wąskiem w olimpijskim treningu. Twardosz i Bełtowska tylko "tłem"

Tuż przed rozpoczęciem medalowych zmagań odbyła się naturalnie seria próbna, w której to zawodnicy mogli przetestować warunki, panujące tego dnia na skoczni w Predazzo. Te niestety nie pomogły Poli Bełtowskiej, która w pierwszej grupie oddała skok na zaledwie 82,5 metra. To dało jej odległą 10. miejsce w pierwszej grupie. Najwyżej punktowaną próbą w tej części zmagań popisała się natomiast reprezentantka Chin Zeng Ping.

Chwilę później na belce startowej zameldował się Paweł Wąsek. Polak zdołał polecieć na bardzo przyzwoitą odległość 101,5 metra. Jako pierwszy ze startujących w treningu przekroczył on barierę stu punktów. Była to bardzo miła odmiana po zmaganiach indywidualnych, w których Polak znalazł się poza czołową trzydziestką konkursu. Ostatecznie Wąsek ulokował się na wysokim 4. miejscu w swojej grupie startowej. Najlepszym zawodnikiem tej części był Kristoffer Eriksen Sundal (100,5 metra). Rozczarowaniem dla japońskich kibiców znów stał się Ryoyu Kobayashi, który w serii próbnej osiągnął raptem 95 metrów.

Jako trzecia z "Biało-czerwonych" reprezentantów na rozbiegu pojawiła się Anna Twardosz. Zawodniczka, która nie tak dawno temu osiągnęła życiowy sukces w postaci 10. miejsca w zmaganiach olimpijskich pań, teraz wylądowała na 92 metrze. Skok Polki został bardzo szybko przyćmiony przez Eirin Marię Kvandal, która zaprezentowała prawdziwą "bombę" na 103,5 metra. Był to na tamten moment najdłuższy skok serii próbnej. Jej wyczyn szybko pobiła jednak Nika Prevc. Srebrna medalistka ze skoczni normalnej poleciała na odległość 105,5 metra.

W końcu przyszedł czas na ostatnią grupę zawodników, wśród których znajdował się oczywiście Kacper Tomasiak. Świeżo upieczonym srebrny medalista udowodnił, że olimpijski sukces nie był jedynie dziełem przypadku. W serii próbnej 19-latek z kraju nad Wisłą wylądował na setnym metrze. Tym samym znalazł się on tuż za plecami wspomnianego wcześniej Pawła Wąska, który wyprzedził swojego młodszego kolegę z reprezentacji o 0,1 punktu. Ostatecznie Paweł Wąsek miał indywidualnie 7. notę, natomiast Kacper Tomasiak zakończył trening przed próbami olimpijskimi na 8. lokacie. Anna Twardosz ulokowała się na 41. miejscu, a Pola Bełtowska zakończyła konkurs na 46. pozycji. Najlepszy skoczkiem w serii próbnej został wspomniany wcześniej Kristoffer Eriksen Sundal.

