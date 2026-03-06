Ogromnym zainteresowaniem cieszy się ostatnio Kacper Tomasiak. Rewelacyjny 19-latek spisał się kapitalnie na zimowych igrzyskach olimpijskich i wywalczył aż trzy medale - srebro i brąz indywidualnie oraz wspólnie z Pawłem Wąskiem srebro w duetach. Z tego względu skoczek narciarski jest jedną z najbardziej medialnych osób w całym kraju.

W ten weekend po długiej przerwie związanej ze wspomnianą imprezą czterolecia i mistrzostwami juniorów wróci do Pucharu Świata i wystąpi w Lahti, gdzie na dobre rozpocznie się ostatnia faza sezonu 2025/2026. Wiele wskazuje, że lider polskiej kadry zawodów najwyższej rangi nie opuści już do końca sezonu.

Z tego względu wydaje się, że czeka go poważne wyzwanie i debiut na skoczni do lotów narciarskich. Młody zawodnik ominął w tej kampanii mistrzostwa świata w lotach oraz rywalizację na Kulm w Bad Mitterndorf. Ze względu na brak doświadczenia na tego typu obiektach mogło się wydawać, że odpuści starty w Vikersund i Planicy.

W ostatnim czasie jednak coraz głośniej o potencjalnym starcie Polaka właśnie na tego typu obiektach. Co ciekawe, głos w całej sprawie zabrał już sam zainteresowany.

Tomasiak ogłasza gotowość. Jasny przekaz

W rozmowie ze Sport.pl wskazuje, że jest już gotowy na występ na skoczniach "mamucich" i coraz więcej o tym myśli. Wiele wskazuje, że tym samym kwestią czasu jest oglądanie Tomasiaka, gdy skacze w okolicach 200 metrów. Co więcej, mówi on o pewnych różnicach, na które musi zwrócić uwagę w trakcie lotu.

- Tak. Mam w głowie, że na pewno muszę w Vikersund nie wylądować za wcześnie skoku. Zdarzało mi się to na przykład w Ruce: miałem takie odczucie w powietrzu i kończyłem skok. W pierwszych treningach tak się działo. Muszę być świadomy, że na mamucie dłużej niesie i nie trzeba już lądować - tłumaczy.

Najbliższy konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich zaplanowany jest na piątek 6 marca we wspomnianym Lahti. Jego początek zaplanowany jest na godz. 14:30. Relację tekstową "na żywo" z tej rywalizacji będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.

