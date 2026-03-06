Tomasiak szykuje się na debiut, publicznie ogłosił gotowość. Wszystko już tłumaczy
Po długiej przerwie związanej przygotowaniami do igrzysk olimpijskich oraz mistrzostw świata juniorów Kacper Tomasiak wraca do Pucharu Świata. Rewelacyjny 19-latek wystąpi w Lahti, gdzie rozpocznie końcówkę sezonu. Przed nim najpewniej jeszcze dwa weekendy, gdzie rywalizować będzie na obiektach do lotów narciarskich. Wydawało się, że ze względu na brak doświadczenia na tych skoczniach odpuści zmagania, lecz wiele wskazuje na to, że jednak zadebiutuje. Co więcej, sam ogłosił swoją gotowość na loty.
Ogromnym zainteresowaniem cieszy się ostatnio Kacper Tomasiak. Rewelacyjny 19-latek spisał się kapitalnie na zimowych igrzyskach olimpijskich i wywalczył aż trzy medale - srebro i brąz indywidualnie oraz wspólnie z Pawłem Wąskiem srebro w duetach. Z tego względu skoczek narciarski jest jedną z najbardziej medialnych osób w całym kraju.
W ten weekend po długiej przerwie związanej ze wspomnianą imprezą czterolecia i mistrzostwami juniorów wróci do Pucharu Świata i wystąpi w Lahti, gdzie na dobre rozpocznie się ostatnia faza sezonu 2025/2026. Wiele wskazuje, że lider polskiej kadry zawodów najwyższej rangi nie opuści już do końca sezonu.
Z tego względu wydaje się, że czeka go poważne wyzwanie i debiut na skoczni do lotów narciarskich. Młody zawodnik ominął w tej kampanii mistrzostwa świata w lotach oraz rywalizację na Kulm w Bad Mitterndorf. Ze względu na brak doświadczenia na tego typu obiektach mogło się wydawać, że odpuści starty w Vikersund i Planicy.
W ostatnim czasie jednak coraz głośniej o potencjalnym starcie Polaka właśnie na tego typu obiektach. Co ciekawe, głos w całej sprawie zabrał już sam zainteresowany.
Tomasiak ogłasza gotowość. Jasny przekaz
W rozmowie ze Sport.pl wskazuje, że jest już gotowy na występ na skoczniach "mamucich" i coraz więcej o tym myśli. Wiele wskazuje, że tym samym kwestią czasu jest oglądanie Tomasiaka, gdy skacze w okolicach 200 metrów. Co więcej, mówi on o pewnych różnicach, na które musi zwrócić uwagę w trakcie lotu.
- Tak. Mam w głowie, że na pewno muszę w Vikersund nie wylądować za wcześnie skoku. Zdarzało mi się to na przykład w Ruce: miałem takie odczucie w powietrzu i kończyłem skok. W pierwszych treningach tak się działo. Muszę być świadomy, że na mamucie dłużej niesie i nie trzeba już lądować - tłumaczy.
Najbliższy konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich zaplanowany jest na piątek 6 marca we wspomnianym Lahti. Jego początek zaplanowany jest na godz. 14:30. Relację tekstową "na żywo" z tej rywalizacji będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.