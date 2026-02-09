Tomasiak świętuje, a tu taka decyzja Maciusiaka. Jest oficjalny komunikat
Za nami konkurs indywidualny mężczyzn na skoczni normalnej na XXV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. To jednak nie koniec rywalizacji na obiekcie HS107. Tuż po zakończeniu poniedziałkowej rywalizacji Maciej Maciusiak za pośrednictwem związku ogłosił nazwiska dwóch podopiecznych, którzy walczyć będą o medale we wtorkowym konkursie mikstów. Już wszystko jasne.
Emocje w Predazzo sięgają zenitu. To właśnie na obiektach w Val di Fiemme skoczkinie i skoczkowie narciarscy walczą o medale XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. W sobotę poznaliśmy medalistki w konkursie indywidualnym kobiet na obiekcie HS107. Ku zaskoczeniu dziennikarzy i ekspertów po złoto sięgnęła Norweżka Anna Odine Stroem, srebro trafiło do Niki Prevc, a brąz wywalczyła Nozomi Maruyama.
Wielki powód do radości miała także Anna Twardosz - podopieczna Marcina Bachledy ostatecznie zajęła 10. miejsce, co jest najlepszym do tej pory wynikiem w historii polskich skoków narciarskich kobiet. Pola Bełtowska zajęła ostatnie, 50. miejsce.
Dwa dni później do rywalizacji przystąpili panowie. Tutaj także nie zabrakło niespodzianek - mistrzem olimpijskim został Philipp Raimund, drugie miejsce zajął Kacper Tomasiak, a trzeci byli ex aequo Ren Nikaido oraz Gregor Deschwanden. Paweł Wąsek zakończył rywalizację na 35. miejscu, 38. był Kamil Stoch.
Już wszystko jasne. Oto skład reprezentacji Polski na konkurs mikstów
Tuż po zakończeniu zmagań indywidualnych na skoczni normalnej Maciej Masiusiak za pośrednictwem związku przekazał nazwiska dwóch zawodników, którzy dołączą do Poli Bełtowskiej i Anny Twardosz we wtorkowym konkursie drużyn mieszanych na obiekcie HS107. Jak się okazuje, o medale w mikstach walczyć będą Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek.
Wtorkową serię próbną poprzedzającą rywalizację drużyn mieszanych w Predazzo zaplanowano na godzinę 17.30. Konkurs rozpocznie się zgodnie z planem o godzinie 18.45. Relację "na żywo" z walki "Biało-Czerwonych" o ostatnie medale na skoczni normalnej śledzić będzie można na stronie Interii Sport. Serdecznie zapraszamy.