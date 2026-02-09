Tomasiak świętuje, a tu taka decyzja Maciusiaka. Jest oficjalny komunikat

Emocje w Predazzo sięgają zenitu. To właśnie na obiektach w Val di Fiemme skoczkinie i skoczkowie narciarscy walczą o medale XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. W sobotę poznaliśmy medalistki w konkursie indywidualnym kobiet na obiekcie HS107. Ku zaskoczeniu dziennikarzy i ekspertów po złoto sięgnęła Norweżka Anna Odine Stroem, srebro trafiło do Niki Prevc, a brąz wywalczyła Nozomi Maruyama.

Wielki powód do radości miała także Anna Twardosz - podopieczna Marcina Bachledy ostatecznie zajęła 10. miejsce, co jest najlepszym do tej pory wynikiem w historii polskich skoków narciarskich kobiet. Pola Bełtowska zajęła ostatnie, 50. miejsce.

Już wszystko jasne. Oto skład reprezentacji Polski na konkurs mikstów

Tuż po zakończeniu zmagań indywidualnych na skoczni normalnej Maciej Masiusiak za pośrednictwem związku przekazał nazwiska dwóch zawodników, którzy dołączą do Poli Bełtowskiej i Anny Twardosz we wtorkowym konkursie drużyn mieszanych na obiekcie HS107. Jak się okazuje, o medale w mikstach walczyć będą Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek.

Wtorkową serię próbną poprzedzającą rywalizację drużyn mieszanych w Predazzo zaplanowano na godzinę 17.30. Konkurs rozpocznie się zgodnie z planem o godzinie 18.45. Relację "na żywo" z walki "Biało-Czerwonych" o ostatnie medale na skoczni normalnej śledzić będzie można na stronie Interii Sport. Serdecznie zapraszamy.

Kacper Tomasiak EXPA/ Tadeusz Mieczynski East News

Kamil Stoch ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Paweł Wąsek Andrzej Iwanczuk / REPORTER East News

