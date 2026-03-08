Konkurs duetów ma wielu zwolenników, jak i przyciwników. Wydawać by się mogło, że w tej pierwszej grupie bezapelacyjnie powinien znaleźć się Kacper Tomasiak, który przecież wywalczył wraz z Pawłem Wąskiem olimpijskie srebro w tej właśnie formule. Wcześniej z kolei stanął na podium w Zakopanem, u boku Dawida Kubackiego. Okazuje się jednak, że to nie takie proste.

Młody skoczek, który w Lahti będzie walczył w konkursie duetów wraz z Kamilem Stochem jasno dał do zrozumienia, że ten typ zawodów ma sporo wad, które nie do końca mu odpowiadają. Wskazał na jedno poważne utrudnienie.

Wojciech Topór po srebrze Tomasiaka i Wąska: Poczułem wielką ulgę. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Potwierdzają się doniesienia o Tomasiaku. A jednak, chwilę po wielkim sukcesie

- Kończyło się fajnie, ale sam format już nie jest dla mnie taki super. Jest trochę mało czasu pomiędzy seriami. Normalnie większość czasu między seriami schodzi na skokach innych zawodników, a w duetach jest ich zdecydowanie mniej. Trzeba trochę szybciej się zbierać, żeby zdążyć na kolejne serie. Na ogół mi to nie do końca pasuje, ale zawsze wychodzi dobrze. Mam nadzieję, że w niedzielę też tak będzie - wyznał Tomasiak cytowany przez "skijumping.pl".

Przy tej okazji młody skoczek od razu został zapytany o Kamila Stocha, dla którego będzie to dopiero debiut w konkursie duetów w zawodach Pucharu Świata. Okazuje się, że Kacper Tomasiak docenia wartość sentymentalną wydarzenia, ale obecnie skupia się przede wszystkim na wyniku.

- Nie myślę o tym, ale dziennikarze zadają różne pytania i faktycznie będzie z tego fajne wspomnienie na przyszłość. Przede wszystkim będziemy skupiać się jednak na tym, żeby dobrze skoczyć, a nie na wspominaniu takich chwil - wyznał.

w Lahti Kacper Tomasiak był 24. podczas piątkowych zawodów, w których uczestniczył po wyczerpującej podróżny z mistrzostw świata juniorów w Lillehammer. Po odpoczynku, w sobotę, zaprezentował się już o wiele lepiej i był 10.

Konkurs duetów rozpocznie się od serii próbnej, która zaplanowana jest na godzinę 14:00. Relacja tekstowa prowadzona będzie na portalu sport.interia.pl.

Kacper Tomasiak Tomasz Kalemba INTERIA.PL

Kacper Tomasiak EXPA/ Tadeusz Mieczynski East News

Kacper Tomasiak Tomasz Kalemba INTERIA.PL

Aluron CMC Warta Zawiercie - Cuprum Stilon Gorzów. Skrót meczu Polsat Sport