Konkurs olimpijski na normalnej skoczni w Predazzo zakończył się dość sensacyjnie, po złoto sięgnął Philipp Raimund, który jeszcze nigdy nie wygrał zawodów Pucharu Świata, a jednym z zawodników, którzy rzucili wyzwanie Niemcowi, był Kacper Tomasiak. Głos w sprawie reprezentanta Polski zabrał później Stefan Horngacher, który w rozmowie z WP SportoweFakty postanowił scharakteryzować 19-latka, a przy okazji zdradzić, czy uważa go za wielki talent.

Po lewej uśmiechnięty sportowiec w białym kombinezonie i czerwonej czapce z medalem oraz maskotką, na szyi zawieszony niebieski szalik, na ramieniu gogle narciarskie; w tle fragment narty. Po prawej mężczyzna w czarnej kurtce z licznymi logotypami spon...
Kacper Tomasiak i Stefan HorngacherGrzegorz Momot/AFP/MARCIN GOLBA/NURPHOTOPAP
Walka o medal na skoczni normalnej w Predazzo była emocjonująca i zaskakująca, ponieważ finalnie na podium stanęli zawodnicy, którzy nie dominowali w trwającym sezonie Pucharu Świata. Złoty medalista Philipp Raimund wprawdzie już pięciokrotnie stał na podium, ale jeszcze nigdy nie wygrał konkursu indywidualnego, wicemistrz olimpijski Kacper Tomasiak nie zna smaku obecności w czołowej trójce konkursu PŚ, z kolei na najniższym stopniu podium ex aqeuo z Renem Nikaido uplasował się Gregor Deschwanden, czyli skoczek mający w ostatnich tygodniach problem z tym, by "łapać" się do TOP10 konkursów.

Tomasiak już od dłuższego czasu jest nazywany wielkim talentem polskich skoków, ale teraz w końcu potwierdził, że stać go na walkę o najwyższe cele. Maciej Maciusiak w rozmowie z Interią po konkursie olimpijskim zauważył, że przed 19-latkiem jeszcze wiele wyzwań.

    "To wróży mu wielką karierę, choć trzeba pamiętać, że to są skoki narciarskie. Już ma medal olimpijski, a przed nim wiele lat startów. Oby cały czas się rozwijał, a będziemy się cieszyć w kolejnych latach" - powiedział. I dodał:

    Każdy już przekreślał polskie skoki po tym, jak karierę zakończy Kamil albo ci bardziej doświadczeni zawodnicy, a tymczasem mamy następcę. Mamy więcej takich młodych talentów, a Kacper jest dla nich dobrym przykładem.

    Stefan Horngacher zachwycony Kacprem Tomasiakiem

    Po konkursie swoje trzy grosze do dyskusji nad możliwościami Tomasiaka dorzucił też Stefan Horngacher. Austriacki szkoleniowiec prowadzi obecnie niemiecką kadrę, 19-latek swoimi dalekimi skokami rzucił więc wyzwanie jego podopiecznemu.

    "To wielki talent i świetny skoczek. Widziałem to już latem podczas Grand Prix oraz w Pucharze Kontynentalnym. Wykazywał się znakomitą dyspozycją. Dzisiaj ją tylko potwierdził, ale na jeszcze wyższym poziomie" - podkreślił Horngacher.

    Były trener Polaków, który po sezonie zakończy pracę z niemieckimi skoczkami, zwrócił uwagę przede wszystkim na to, jak Tomasiak wychodzi z progu. I to nie tylko na siłę wybicia, ale też technikę.

    Ma bardzo dobry start, przygotowanie do skoku. Ale nie można się przyczepić także do lotu i lądowania
    stwierdził.

    Austriak dodał, że wszystkie elementy składające się na skok Tomasiak ma na "naprawdę wysokim poziomie".

    Już we wtorek Raimund i Tomasiak ponownie pojawią się na skoczni, tego dnia zostanie przeprowadzony konkurs mikstów, którego początek zaplanowano na godz. 18:45. Poza 19-letnim wicemistrzem olimpijskim zobaczymy w akcji Pawła Wąska, Annę Twardosz i Polę Bełtowską.

