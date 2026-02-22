Tomasiak rusza po historyczne złoto. Ma rachunki do wyrównania. Jest komunikat PZN

Kacper Tomasiak w tym sezonie został niespodziewanym liderem polskiej reprezentacji. 19-latek skradł serca kibiców w trakcie zimowych igrzysk olimpijskich. Na skoczniach w Predazzo wywalczył trzy medale (srebro i brąz indywidualnie oraz srebro w duecie z Pawłem Wąskiem - przyp. red.).

Przed rozpoczęciem sezonu 2025/26 największym celem Kacpra Tomasiaka był medal, ale mistrzostw świata juniorów. Wiele osób zastanawiało się czy poleci on na zawody do Lillehammer, gdzie będą rywalizować młodzieżowcy. Już w trakcie igrzysk trener pierwszej reprezentacji Maciej Maciusiak rozwiał wszelkie wątpliwości i potwierdził, że 19-latek poleci do Norwegii, aby powalczyć o medal w swojej kategorii wiekowej.

Tomasiak rusza po złoty medal. Jest komunikat PZN

W niedzielę (22 lutego) pojawił się komunikat ws. polskiej reprezentacji na mistrzostwa świata juniorów. Trener Dawid Kwiatkowski zabierze do Norwegii Kacpra Tomasiaka, Kamila Waszka, Łukasza Łukaszczyka, Szymona Sarniaka i Konrada Tomasiaka, a więc młodszego brata naszego trzykrotnego medalisty olimpijskiego.

Kacper Tomasiak trzykrotnie brał udział w mistrzostwach świata juniorów. W 2023 w Whistler zajął indywidualnie 4. miejsce. Rok później w Planicy był na 26. pozycji, a przed rokiem w Lake Placid zajął 8. miejsce.

19-latek ma jeden medal wywalczony na tej imprezie, ale w rywalizacji drużynowej. W Whistler wspólnie z kolegami zajął drugie miejsce. Z naszych informacji wynika, że w Lillehammer wystąpi tylko w konkursie indywidualnym. W zawodach drużynowych walczyć będą pozostali Polacy.

Indywidualny konkurs skoków zaplanowano w Lillehammer na 5 marca.

Kacper Tomasiak srebryn medalista Igrzysk Olimpijskich w Mediolan - Cortina 2026 Olimpik/Action Plus/Shutterstock East News

Kacper Tomasiak Tomasz Kalemba INTERIA.PL

Kacper Tomasiak URS FLUEELER East News

