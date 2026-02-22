Tomasiak rusza po historyczne złoto. Ma rachunki do wyrównania. Jest komunikat PZN

Maciej Brzeziński

Kacper Tomasiak na zimowych igrzyskach olimpijskich we Włoszech sięgnął po trzy medale. 19-latek został największych polskim bohaterem imprezy czterolecia. Przed nim kolejne wyzwania. Polski Związek Narciarski w niedzielne popołudnie wydał komunikat ws. Tomasiaka, a także czterech innych reprezentantów.

Skoczek narciarski w trakcie lotu, ubrany w biały kombinezon i złoty kask, świeży śnieg w tle, widoczne narty marki Fischer, w lewym górnym rogu dostrzegalny dron rejestrujący wydarzenie.
Kacper Tomasiak powalczy o złoty medal na MŚ juniorówTOBIAS SCHWARZAFP

Kacper Tomasiak w tym sezonie został niespodziewanym liderem polskiej reprezentacji. 19-latek skradł serca kibiców w trakcie zimowych igrzysk olimpijskich. Na skoczniach w Predazzo wywalczył trzy medale (srebro i brąz indywidualnie oraz srebro w duecie z Pawłem Wąskiem - przyp. red.).

Przed rozpoczęciem sezonu 2025/26 największym celem Kacpra Tomasiaka był medal, ale mistrzostw świata juniorów. Wiele osób zastanawiało się czy poleci on na zawody do Lillehammer, gdzie będą rywalizować młodzieżowcy. Już w trakcie igrzysk trener pierwszej reprezentacji Maciej Maciusiak rozwiał wszelkie wątpliwości i potwierdził, że 19-latek poleci do Norwegii, aby powalczyć o medal w swojej kategorii wiekowej.

Co za słowa o Tomasiaku. Mistrz nawet się nie wahał. "Nie odleci"

Tomasiak rusza po złoty medal. Jest komunikat PZN

W niedzielę (22 lutego) pojawił się komunikat ws. polskiej reprezentacji na mistrzostwa świata juniorów. Trener Dawid Kwiatkowski zabierze do Norwegii Kacpra Tomasiaka, Kamila Waszka, Łukasza Łukaszczyka, Szymona Sarniaka i Konrada Tomasiaka, a więc młodszego brata naszego trzykrotnego medalisty olimpijskiego.

Kacper Tomasiak trzykrotnie brał udział w mistrzostwach świata juniorów. W 2023 w Whistler zajął indywidualnie 4. miejsce. Rok później w Planicy był na 26. pozycji, a przed rokiem w Lake Placid zajął 8. miejsce.

19-latek ma jeden medal wywalczony na tej imprezie, ale w rywalizacji drużynowej. W Whistler wspólnie z kolegami zajął drugie miejsce. Z naszych informacji wynika, że w Lillehammer wystąpi tylko w konkursie indywidualnym. W zawodach drużynowych walczyć będą pozostali Polacy.

Indywidualny konkurs skoków zaplanowano w Lillehammer na 5 marca.

Sportowiec ubrany w biały kombinezon z logo Polskiego Związku Narciarskiego, trzyma srebrny medal w jednej ręce i narty w drugiej, uśmiecha się szeroko, na głowie ma czerwoną czapkę. W tle rozmyta publiczność i skocznia narciarska.
Kacper Tomasiak srebryn medalista Igrzysk Olimpijskich w Mediolan - Cortina 2026Olimpik/Action Plus/ShutterstockEast News
Sportowiec w czerwonej kurtce z emblematem Polski siedzi przy stoliku, trzymając w ręku brązowy medal na tle ściany z logo sponsorów i zimowego obiektu sportowego. Na stole leżą czerwone rękawiczki.
Kacper TomasiakTomasz KalembaINTERIA.PL
Zawodnik w kombinezonie narciarskim i kasku trzyma narty podczas zawodów skoków narciarskich, w tle widoczne rozmyte światła oraz zarys trybun.
Kacper TomasiakURS FLUEELEREast News
