Tomasiak przyznał się ws. rodziców. Oto jego przyszłość. Ogłosił publicznie

Po wywalczeniu trzech medali olimpijskich w swoim debiucie na tej imprezie bardzo głośno w Polsce jest o Kacprze Tomasiaku. Rewelacyjny 19-latek w końcu dorobił się na tym ogromnej fortuny, a do tego w nagrodę otrzymał również mieszkanie. Z tego względu powstawały pytania, jak będzie wyglądać jego przyszłość. Do tej pory mieszkał z rodzicami. Jak sam ogłosił, niewiele się w tej sprawie zmieni.

Młody mężczyzna o krótkich brązowych włosach, ubrany w sportową kurtkę z białymi i szarymi elementami oraz czerwoną podszewką, patrzy przed siebie z neutralnym wyrazem twarzy. W tle białe, jednolite tło.
Kacper TomasiakFoto OlimpikAFP

Bez dwóch zdań Kacper Tomasiak to jedna z największych gwiazd minionych zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo. Nasz skoczek narciarski wywalczył aż trzy medale - dwa indywidualnie (srebro i brąz) oraz wspólnie z Pawłem Wąskiem tytuł wicemistrzów olimpijskich w konkursie duetów.

Jego sukcesy będą sowicie nagrodzone, a wszystko zostało już dokładnie policzone. W sumie w ciągu najbliższych lat na jego konto wpadnie grubo ponad dwa miliony złotych. Do tego dojdą liczne nagrody rzeczowe na czele z mieszkaniem. Z tego względu pojawiało się sporo pytań, jakie plany na zagospodarowanie tym majątkiem ma 19-latek.

    Wiadomo już, że w planach ma kupno mieszkania. Wszystko w celach inwestycyjnych. Tym samym z automatu pojawiła się kwestia ewentualnej przeprowadzki. Skoczek do tej pory mieszkał z rodzicami, lecz od dłuższego czasu więcej dni przebywa na zgrupowaniach oraz zawodach.

    W rozmowie z WP SportoweFakty wyjawił, jak podchodzi do przeprowadzki, i czy taka w ogóle wchodzi w grę.

    Tomasiak mówi wprost. Publicznie ogłosił decyzję

    Medalista olimpijski zdradził, że nawet w przypadku kupna mieszkania większość czasu spędzałby właśnie w domu rodzinnym. Jak przyznał, jego zdaniem jest to nie najlepszy moment na zmianę miejsca zamieszkania. Zaznaczył, że żadnej roli nie grają tu otrzymane pieniądze.

      - Mam dopiero 19 lat, dużo czasu spędzam na zgrupowaniach, a poza tym z rodzicami nie mieszka mi się źle. Nawet jeśli kupiłbym mieszkanie, to myślę, że wciąż większość czasu i tak spędzałbym u rodziców. Nie czuję, by to był odpowiedni czas na wyprowadzkę z rodzinnego domu. Pieniądze nie mają tu nic do rzeczy - powiedział.

      Aktualnie Kacper Tomasiak przygotowuje się do mistrzostw świata juniorów, które odbędą się w norweskim Lillehammer (4-8 marca). Reszta podopiecznych Macieja Maciusiaka startuje w Pucharze Świata w Bad Mitterndorf. Na obiekcie Kulm do lotów narciarskich można kibicować Klemensowi Joniakowi, Dawidowi Kubackiemu, Pawłowi Wąskowi, Piotrowi Żyle oraz Kamilowi Stochowi.

      Pierwszy konkurs indywidualny odbędzie się w sobotę o godz. 13:30. W nim jednak zobaczymy tylko ostatnich dwóch ze wspomnianych zawodników. Relację tekstową "na żywo" z przebiegu zmagań będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.

      Sportowiec w kombinezonie narciarskim, z kaskiem i okularami, ląduje na nartach podczas konkursu skoków narciarskich na zimowych igrzyskach olimpijskich, unosi ręce dla zachowania równowagi na śnieżnym stoku.
      Kacper TomasiakIwanczuk/Sport/REPORTEREast News
      Sportowiec w białym kombinezonie i czerwonej czapce, z medalem na szyi oraz nartami w ręce, uśmiecha się i macha do publiczności podczas zawodów narciarskich. Na kurtce widoczne godło Polski.
      Kacper TomasiakIwańczukEast News
      Sportowiec w białej kurtce z biało-czerwonym godłem Polski oraz czerwonej czapce gryzie srebrny medal zawieszony na niebieskiej wstążce, wyrażając radość z osiągnięcia.
      Kacper TomasiakTOBIAS SCHWARZAFP
      Kacper Tomasiak: Jestem szczęśliwy, że dostajemy takie wsparciePolsat Sport

