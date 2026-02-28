Tomasiak przyznał się ws. rodziców. Oto jego przyszłość. Ogłosił publicznie

Bez dwóch zdań Kacper Tomasiak to jedna z największych gwiazd minionych zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo. Nasz skoczek narciarski wywalczył aż trzy medale - dwa indywidualnie (srebro i brąz) oraz wspólnie z Pawłem Wąskiem tytuł wicemistrzów olimpijskich w konkursie duetów.

Jego sukcesy będą sowicie nagrodzone, a wszystko zostało już dokładnie policzone. W sumie w ciągu najbliższych lat na jego konto wpadnie grubo ponad dwa miliony złotych. Do tego dojdą liczne nagrody rzeczowe na czele z mieszkaniem. Z tego względu pojawiało się sporo pytań, jakie plany na zagospodarowanie tym majątkiem ma 19-latek.

Wiadomo już, że w planach ma kupno mieszkania. Wszystko w celach inwestycyjnych. Tym samym z automatu pojawiła się kwestia ewentualnej przeprowadzki. Skoczek do tej pory mieszkał z rodzicami, lecz od dłuższego czasu więcej dni przebywa na zgrupowaniach oraz zawodach.

W rozmowie z WP SportoweFakty wyjawił, jak podchodzi do przeprowadzki, i czy taka w ogóle wchodzi w grę.

Tomasiak mówi wprost. Publicznie ogłosił decyzję

Medalista olimpijski zdradził, że nawet w przypadku kupna mieszkania większość czasu spędzałby właśnie w domu rodzinnym. Jak przyznał, jego zdaniem jest to nie najlepszy moment na zmianę miejsca zamieszkania. Zaznaczył, że żadnej roli nie grają tu otrzymane pieniądze.

- Mam dopiero 19 lat, dużo czasu spędzam na zgrupowaniach, a poza tym z rodzicami nie mieszka mi się źle. Nawet jeśli kupiłbym mieszkanie, to myślę, że wciąż większość czasu i tak spędzałbym u rodziców. Nie czuję, by to był odpowiedni czas na wyprowadzkę z rodzinnego domu. Pieniądze nie mają tu nic do rzeczy - powiedział.

Aktualnie Kacper Tomasiak przygotowuje się do mistrzostw świata juniorów, które odbędą się w norweskim Lillehammer (4-8 marca). Reszta podopiecznych Macieja Maciusiaka startuje w Pucharze Świata w Bad Mitterndorf. Na obiekcie Kulm do lotów narciarskich można kibicować Klemensowi Joniakowi, Dawidowi Kubackiemu, Pawłowi Wąskowi, Piotrowi Żyle oraz Kamilowi Stochowi.

Pierwszy konkurs indywidualny odbędzie się w sobotę o godz. 13:30. W nim jednak zobaczymy tylko ostatnich dwóch ze wspomnianych zawodników. Relację tekstową "na żywo" z przebiegu zmagań będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.

Kacper Tomasiak Iwanczuk/Sport/REPORTER East News

Kacper Tomasiak Iwańczuk East News

Kacper Tomasiak TOBIAS SCHWARZ AFP

Kacper Tomasiak: Jestem szczęśliwy, że dostajemy takie wsparcie Polsat Sport