Tomasiak przyłapany po konkursie w Zakopanem. Wszystko się nagrało

Po 74. edycji Turnieju Czterech Skoczni Puchar Świata w skokach narciarskich przeniósł się do Polski, a dokładniej do Zakopanego. Dla polskich kibiców był to weekend wyjątkowy - po raz ostatni w karierze na Wielkiej Krokwi o punkty do klasyfikacji generalnej walczył Kamil Stoch. Utytułowany zawodnik z Zębu ostatni skok oddał w niedzielnym konkursie indywidualnym, jednak osiągnięta przez niego odległość nie pozwoliła mu na awans do serii finałowej. Trzykrotny mistrz olimpijski dopingował jednak swoich kolegów na dole skoczni, a po zawodach został oficjalnie pożegnany przez kibiców. Na skoczni zjawili się także Karol Nawrocki oraz Andrzej Duda, którzy podziękowali Stochowi za lata ciężkiej pracy i godne reprezentowanie kraju na arenie międzynarodowej.

Eksperci nie mają wątpliwości, że powtarza się sytuacja sprzed lat, gdy ze skokami żegnał się Adam Małysz, a jego miejsce powoli zajmował Kamil Stoch. Teraz to Stoch mówi "pas", a media i kibice są zgodni, że jego następcą należy mianować Kacpra Tomasiaka. 18-latek, dla którego jest to debiutancki sezon Pucharu Świata, na skoczni spisuje się znakomicie i wydaje się, że jego pierwsze podium w karierze to jedynie kwestia czasu.

Kacper Tomasiak nagrany po konkursie w Zakopanem. Naprawdę zrobił to dla kibiców

Kacper Tomasiak miał okazję przekonać się już, jak to jest stanąć na "pudle". Wraz z Dawidem Kubackim zajęli bowiem trzecie miejsce w sobotnim konkursie duetów. W niedzielnej rywalizacji indywidualnej młody Polak uplasował się na 11. pozycji. Po zawodach na Wielkiej Krokwi podopieczny Macieja Maciusiaka znalazł czas na rozmowy z kibicami. Jak się okazało, nie straszne mu były nawet potężne zaspy śniegu na skoczni - skoczek wdrapał się po nich, aby zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia z fanami. Jego "podboje" uwieczniono na nagraniu, które pojawiło się w mediach społecznościowych.

"To jest hit! Jeden mistrz kończy, drugi idol się rodzi. Kacper Tomasiak przedziera się przez zaspy, żeby zrobić sobie selfie z kibicami w Zakopanem. Nasz młody skoczek narciarski dziś był 11. w Pucharze Świata" - napisał Przemysław Pozowski.

