Tomasiak przegrał o 3,4 pkt. Teraz Niemiec ogłasza. Horngacher w akcji
W niemieckich mediach wracają echa poniedziałkowego konkursu olimpijskiego na normalnej skoczni w Predazzo. Złoty medal wywalczył w nim Philipp Raimund, wyprzedzając o 3,4 punktu drugiego Kacpra Tomasiaka. Teraz reprezentant naszych zachodnich sąsiadów wyjawił, jaki był kluczowy moment, który pozwolił mu stanąć na najwyższym stopniu podium. Jak się okazuje, wszystko to zasługa Stefana Horngachera, który wkroczył do akcji w samą porę.
W Polsce z ogromnym entuzjazmem przyjęliśmy srebrny medal olimpijski Kacpra Tomasiaka, który stanowił dla nas niezwykle miłą niespodziankę, choć już po treningowych próbach 19-latka można było wiele oczekiwać. Największym zwycięzcą poniedziałkowej rywalizacji na skoczni normalnej w Predazzo był jednak Philipp Raimund. Reprezentant Niemiec wyprzedził naszego skoczka o 3,4 punktu.
- Przed pierwszym skokiem byłem niezwykle nerwowy. A potem, przy drugiej próbie, wiedziałem, że będzie daleko. Nie wiem, jak to zrobiłem, ale jestem z tego niesamowicie dumny. Teraz jestem mistrzem olimpijskim. To niewiarygodne - mówił tuż po swoim zwycięstwie 25-latek.
Skoki narciarskie. Philipp Raimund ujawnia. Kluczowy moment w drodze po złoto
Teraz Philipp Raimund wrócił do historycznej dla siebie chwili w rozmowie z niemieckimi dziennikarzami i ujawnił, jaki był kluczowy moment, który pozwolił mu sięgnąć po olimpijskie złoto. Okazuje się, że miał on miejsce jeszcze w minionym roku. A główną rolę odegrał w nim trener niemieckiej kadry, a niegdyś szkoleniowiec Polaków - Stefan Horngacher.
Było to przed mistrzostwami świata w 2025 roku w Trondheim. Spotkaliśmy się i wymieniliśmy poglądy. To był punkt zwrotny, po którym nastąpił gwałtowny wzrost formy i wszystko zmieniło się na lepsze. Nawet jeśli wcześniej nie wszystko było złe
Redakcja Sport1.de podkreśla, że trener z zawodnikiem mogli potrzebować trochę czasu, by lepiej się poznać, zanim obaj znajdą wspólny język. Philipp Raimund jest bowiem zawodnikiem pełen energii, a Stefen Horngacher to mocno stonowany szkoleniowiec.
- Jestem osobą, która zawsze jest bardzo euforyczna. Dlatego czasami sprawiam wrażenie, że podchodzę do niektórych spraw zbyt lekko. Ale zdecydowanie tak nie jest - skwitował sprawę sam skoczek.
Podkreślił przy tym, że o złoty medal zamierza walczyć także na dużej skoczni. Nie będzie jednak o to łatwo, a tam wielkim faworytem będzie już dominujący w tym sezonie Pucharu Świata Domen Prevc.
- Wiem, że mogę walczyć o czołowe lokaty. Ale będzie to trudniejsze niż na normalnej - skoczni - zadeklarował otwarcie Philipp Raimund.