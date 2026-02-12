Tomasiak przegrał o 3,4 pkt. Teraz Niemiec ogłasza. Horngacher w akcji

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

W niemieckich mediach wracają echa poniedziałkowego konkursu olimpijskiego na normalnej skoczni w Predazzo. Złoty medal wywalczył w nim Philipp Raimund, wyprzedzając o 3,4 punktu drugiego Kacpra Tomasiaka. Teraz reprezentant naszych zachodnich sąsiadów wyjawił, jaki był kluczowy moment, który pozwolił mu stanąć na najwyższym stopniu podium. Jak się okazuje, wszystko to zasługa Stefana Horngachera, który wkroczył do akcji w samą porę.

Sportowiec w biało-czerwonym stroju z medalem i maskotkami oraz mężczyzna w kurtce sportowej, okularach przeciwsłonecznych i czapce w intensywnych barwach.
Skoki narciarskie. Na zdjęciu Kacper Tomasiak oraz Stefan HorngacherIwanczuk/Sport/REPORTER / IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON/Imago Sport and News/East NewsEast News

W Polsce z ogromnym entuzjazmem przyjęliśmy srebrny medal olimpijski Kacpra Tomasiaka, który stanowił dla nas niezwykle miłą niespodziankę, choć już po treningowych próbach 19-latka można było wiele oczekiwać. Największym zwycięzcą poniedziałkowej rywalizacji na skoczni normalnej w Predazzo był jednak Philipp Raimund. Reprezentant Niemiec wyprzedził naszego skoczka o 3,4 punktu.

- Przed pierwszym skokiem byłem niezwykle nerwowy. A potem, przy drugiej próbie, wiedziałem, że będzie daleko. Nie wiem, jak to zrobiłem, ale jestem z tego niesamowicie dumny. Teraz jestem mistrzem olimpijskim. To niewiarygodne - mówił tuż po swoim zwycięstwie 25-latek.

Zobacz również:

Na zdjęciu polski skoczek narciarski Kacper Tomasiak
Skoki Narciarskie

Huczy wokół Tomasiaka. Telefon się urywa. Trener ogłasza: Konieczna zmiana

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek

    Skoki narciarskie. Philipp Raimund ujawnia. Kluczowy moment w drodze po złoto

    Teraz Philipp Raimund wrócił do historycznej dla siebie chwili w rozmowie z niemieckimi dziennikarzami i ujawnił, jaki był kluczowy moment, który pozwolił mu sięgnąć po olimpijskie złoto. Okazuje się, że miał on miejsce jeszcze w minionym roku. A główną rolę odegrał w nim trener niemieckiej kadry, a niegdyś szkoleniowiec Polaków - Stefan Horngacher.

    Było to przed mistrzostwami świata w 2025 roku w Trondheim. Spotkaliśmy się i wymieniliśmy poglądy. To był punkt zwrotny, po którym nastąpił gwałtowny wzrost formy i wszystko zmieniło się na lepsze. Nawet jeśli wcześniej nie wszystko było złe
    przekazał mistrz olimpijski w rozmowie z portalem Sport1.de

    Redakcja Sport1.de podkreśla, że trener z zawodnikiem mogli potrzebować trochę czasu, by lepiej się poznać, zanim obaj znajdą wspólny język. Philipp Raimund jest bowiem zawodnikiem pełen energii, a Stefen Horngacher to mocno stonowany szkoleniowiec.

    - Jestem osobą, która zawsze jest bardzo euforyczna. Dlatego czasami sprawiam wrażenie, że podchodzę do niektórych spraw zbyt lekko. Ale zdecydowanie tak nie jest - skwitował sprawę sam skoczek.

    Problemy z medalem Kacpra Tomasiaka. Organizatorzy w trudnej sytuacji

    Podkreślił przy tym, że o złoty medal zamierza walczyć także na dużej skoczni. Nie będzie jednak o to łatwo, a tam wielkim faworytem będzie już dominujący w tym sezonie Pucharu Świata Domen Prevc.

    - Wiem, że mogę walczyć o czołowe lokaty. Ale będzie to trudniejsze niż na normalnej - skoczni - zadeklarował otwarcie Philipp Raimund.

    Zobacz również:

    Igor Medved, tutaj jeszcze w czasach współpracy z kadrą Słowenii
    Skoki Narciarskie

    Skandal na igrzyskach. Trener skoczków odesłany do domu

    Amanda Gawron
    Amanda Gawron
    Zawodnik w złotym kasku i goglach podczas lądowania w skokach narciarskich na śniegu, ubrany w kombinezon sportowy z logo olimpijskim, wyrażający silne emocje.
    Philipp RaimundEPA/FILIP SINGERPAP
    Sportowiec ubrany w kombinezon i kask do skoków narciarskich podczas lądowania na śniegu oraz w zbliżeniu z numerem startowym i nartami, otoczony przez elementy oznaczeń sponsorskich.
    Skoki narciarskie. Kacper Tomasiak w akcjiKERSTIN JOENSSON / AFPAFP
    Mężczyzna w zimowej kurtce i czerwonej czapce z logo Viessmann, trzymający mikrofon lub krótkofalówkę, otoczony przez śnieg i innych ludzi, najprawdopodobniej podczas wydarzenia sportowego na świeżym powietrzu.
    Stefan HorngacherMarcin GolbaAFP
    Bologna - Lazio. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja