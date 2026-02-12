Tomasiak przegrał o 3,4 pkt. Teraz Niemiec ogłasza. Horngacher w akcji

W Polsce z ogromnym entuzjazmem przyjęliśmy srebrny medal olimpijski Kacpra Tomasiaka, który stanowił dla nas niezwykle miłą niespodziankę, choć już po treningowych próbach 19-latka można było wiele oczekiwać. Największym zwycięzcą poniedziałkowej rywalizacji na skoczni normalnej w Predazzo był jednak Philipp Raimund. Reprezentant Niemiec wyprzedził naszego skoczka o 3,4 punktu.

- Przed pierwszym skokiem byłem niezwykle nerwowy. A potem, przy drugiej próbie, wiedziałem, że będzie daleko. Nie wiem, jak to zrobiłem, ale jestem z tego niesamowicie dumny. Teraz jestem mistrzem olimpijskim. To niewiarygodne - mówił tuż po swoim zwycięstwie 25-latek.

Skoki narciarskie. Philipp Raimund ujawnia. Kluczowy moment w drodze po złoto

Teraz Philipp Raimund wrócił do historycznej dla siebie chwili w rozmowie z niemieckimi dziennikarzami i ujawnił, jaki był kluczowy moment, który pozwolił mu sięgnąć po olimpijskie złoto. Okazuje się, że miał on miejsce jeszcze w minionym roku. A główną rolę odegrał w nim trener niemieckiej kadry, a niegdyś szkoleniowiec Polaków - Stefan Horngacher.

Było to przed mistrzostwami świata w 2025 roku w Trondheim. Spotkaliśmy się i wymieniliśmy poglądy. To był punkt zwrotny, po którym nastąpił gwałtowny wzrost formy i wszystko zmieniło się na lepsze. Nawet jeśli wcześniej nie wszystko było złe

Redakcja Sport1.de podkreśla, że trener z zawodnikiem mogli potrzebować trochę czasu, by lepiej się poznać, zanim obaj znajdą wspólny język. Philipp Raimund jest bowiem zawodnikiem pełen energii, a Stefen Horngacher to mocno stonowany szkoleniowiec.

- Jestem osobą, która zawsze jest bardzo euforyczna. Dlatego czasami sprawiam wrażenie, że podchodzę do niektórych spraw zbyt lekko. Ale zdecydowanie tak nie jest - skwitował sprawę sam skoczek.

Podkreślił przy tym, że o złoty medal zamierza walczyć także na dużej skoczni. Nie będzie jednak o to łatwo, a tam wielkim faworytem będzie już dominujący w tym sezonie Pucharu Świata Domen Prevc.

- Wiem, że mogę walczyć o czołowe lokaty. Ale będzie to trudniejsze niż na normalnej - skoczni - zadeklarował otwarcie Philipp Raimund.

Philipp Raimund EPA/FILIP SINGER PAP

Skoki narciarskie. Kacper Tomasiak w akcji KERSTIN JOENSSON / AFP AFP

Stefan Horngacher Marcin Golba AFP

