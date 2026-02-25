Tomasiak przed ważnym zadaniem. W grze nie tylko medale, prawda wyszła na jaw

Kacper Tomasiak to jedno z największych objawień ostatnich miesięcy w skokach narciarskich. Zaledwie 19-letni zawodnik szturmem wdarł się do światowej czołówki i w debiutanckim sezonie Pucharu Świata spisuje się naprawdę znakomicie. Na pierwsze podium w karierze musiał jednak poczekać aż do najważniejszej imprezy czterolecia - XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. We Włoszech wywalczył aż trzy medale: srebro indywidualnie na skoczni normalnej, indywidualny brąz na obiekcie dużym oraz srebro w konkursie duetów na dużej skoczni. Ten ostatni krążek zdobył wspólnie z Pawłem Wąskiem.

Teraz młody podopieczny trenera Macieja Maciusiaka stanie przed kolejnym ważnym wyzwaniem. Znalazł się w składzie reprezentacji na mistrzostwa świata juniorów w Lillehammer. Co ciekawe, na tej imprezie Tomasiak walczyć będzie nie tylko o medale i kolejne trofea do bogatej już kolekcji, ale również o coś, co może mieć ogromne znaczenie dla całej kadry w przyszłym sezonie Pucharu Świata.

Kacper Tomasiak powalczy o medale na MŚJ. Ale to jeszcze nie koniec. Stawka jest wysoka

Jak ujawnił w rozmowie z "Faktem" ekspert Eurosportu Jakub Kot, stawka jest wyjątkowo wysoka. "Pamiętajmy, że obecnie te mistrzostwa są o tyle ważne, że czołowa trójka zdobywa dodatkowe miejsce w Pucharze Świata. To kluczowa sprawa, bo odkąd FIS obciął kwoty startowe i mamy na przykład tylko pięciu skoczków, a nie sześciu czy siedmiu, każde dodatkowe miejsce jest na wagę złota" - tłumaczył.

Polską kadrę juniorów prowadzi trener Daniel Kwiatkowski. Obok Tomasiaka w składzie znaleźli się m.in. jego młodszy brat Konrad Tomasiak, a także Łukasz Łukaszczyk, Szymon Sarniak i Kamil Waszek. "Biało-Czerwoni" powalczą w Norwegii o medale w konkursach indywidualnych, drużynowych oraz w mikście na skoczni normalnej.

Dla Tomasiaka będzie to więc podwójna misja - z jednej strony potwierdzić dominację w swojej kategorii wiekowej, z drugiej realnie pomóc reprezentacji w powiększeniu limitu startowego w elicie. W obecnych realiach Pucharu Świata to może być sukces na wagę przyszłości całej drużyny.

