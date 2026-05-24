Tomasiak przed Prevcem. Tymczasem gorzkie słowa, czują żal. "Nie fair"

Pomimo, że jeszcze sporo czasu zostało do rozpoczęcia kolejnej edycji Pucharu Świata w skokach narciarskich, to Polacy już mają za sobą pierwsze wiosenne skoki. Powodem jest rzecz jasna Letnie Grand Prix, w którym zazwyczaj nasi rodacy pokazują się z naprawdę dobrej strony. Na pierwsze zgrupowanie wytypowano Szczyrk. A głównym bohaterem zajęć został Kacper Tomasiak. "Wracamy do skakania" - ogłosił krótko w mediach społecznościowych trzykrotny medalista olimpijski.

Na inny plan postawił choćby Domen Prevc, czyli zdecydowanie najlepszy skoczek poprzedniej zimowej kampanii. Gwiazdor dopiero niedawno wrócił z wakacji i póki co nie założył ponownie nart po wyczerpującym sezonie. Robert Hrgota na łamach "siol.net" zapowiedział, że w jego przypadku poważniejsze treningi ruszą najprawdopodobniej w czerwcu. Selekcjoner podczas rozmowy z lokalnymi dziennikarzami poruszył dodatkowo inne wątki. Polaków mogą zainteresować zwłaszcza słowa dotyczące tegorocznych igrzysk.

Słoweńcy wciąż czują żal po nieudanych igrzyskach. Tylko jeden męski medal

Impreza rozgrywana na Półwyspie Apenińskim nie do końca poszła po myśli Słoweńców. W zmaganiach mężczyzn zdobyli tylko jeden medal, złoty, autorstwa wspomnianego wcześniej Domena Prevca. Robert Hrgota już we Włoszech wściekał się na podejście międzynarodowej federacji. A chodziło o kontrolę kombinezonów. Trener uważa do dziś, że jego drużyna została potraktowana gorzej od innych reprezentacji. Znów więc przemycił kilka gorzkich słów skierowanych do światowych działaczy.

"Na początku sezonu zasady były równe dla wszystkich, ale pod koniec pojawiły się ogromne różnice. Szczególnie podczas igrzysk olimpijskich niektóre reprezentacje podjęły duże ryzyko i to się opłaciło. To nie było fair" - cytuje jego słowa "skijumping.pl". "Uwaga była skupiona na Domenie i naszych zawodnikach, podczas gdy inni wyprzedzali nas z lewej i prawej strony. To było bardzo widoczne pod koniec sezonu i nieuczciwe wobec naszych chłopaków" - dodał.

Jeżeli już o kombinezonach mowa, to Słoweńcy znaleźli się obecnie w trudnej sytuacji. Poważnie w wypadku poturbował się odpowiedzialny za nie Robert Kranjec. "Najważniejsze, żeby wyzdrowiał i miał spokój. Kiedy będzie gotowy, wróci do pracy z drużyną" - krótko wyznał na koniec Robert Hrgota.

