Tomasiak przed Prevcem. Tymczasem gorzkie słowa, czują żal. "Nie fair"

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

W maju oficjalnie zakończył się czas wolny dla podopiecznych Macieja Maciusiaka. Krajowa czołówka wróciła już na skocznię, a w kilkuosobowym gronie znalazł się między innymi Kacper Tomasiak. Nieco dłużej od nart odpocznie natomiast Domen Prevc, o czym poinformował selekcjoner słoweńskiej kadry. Robert Hrgota, bo o nim mowa, wciąż czuje także spory żal po igrzyskach olimpijskich. Powodem jest zachowanie kontrolerów z ramienia międzynarodowej federacji.

Kacper Tomasiak na skoczni w kasku z polską flagą i goglami, w kółku Domen Prevc.
Kacper Tomasiak już trenuje na skoczni. Domen Prevc jeszcze odpoczywaREPORTER / Iwanczuk / Grzegorz Wajda / AFP / TOBIAS SCHWARZEast News

Pomimo, że jeszcze sporo czasu zostało do rozpoczęcia kolejnej edycji Pucharu Świata w skokach narciarskich, to Polacy już mają za sobą pierwsze wiosenne skoki. Powodem jest rzecz jasna Letnie Grand Prix, w którym zazwyczaj nasi rodacy pokazują się z naprawdę dobrej strony. Na pierwsze zgrupowanie wytypowano Szczyrk. A głównym bohaterem zajęć został Kacper Tomasiak. "Wracamy do skakania" - ogłosił krótko w mediach społecznościowych trzykrotny medalista olimpijski.

Na inny plan postawił choćby Domen Prevc, czyli zdecydowanie najlepszy skoczek poprzedniej zimowej kampanii. Gwiazdor dopiero niedawno wrócił z wakacji i póki co nie założył ponownie nart po wyczerpującym sezonie. Robert Hrgota na łamach "siol.net" zapowiedział, że w jego przypadku poważniejsze treningi ruszą najprawdopodobniej w czerwcu. Selekcjoner podczas rozmowy z lokalnymi dziennikarzami poruszył dodatkowo inne wątki. Polaków mogą zainteresować zwłaszcza słowa dotyczące tegorocznych igrzysk.

Małysz wykłada karty na stół ws. Tajnera i Horngachera. "To najgorsze słowo"

Słoweńcy wciąż czują żal po nieudanych igrzyskach. Tylko jeden męski medal

Impreza rozgrywana na Półwyspie Apenińskim nie do końca poszła po myśli Słoweńców. W zmaganiach mężczyzn zdobyli tylko jeden medal, złoty, autorstwa wspomnianego wcześniej Domena Prevca. Robert Hrgota już we Włoszech wściekał się na podejście międzynarodowej federacji. A chodziło o kontrolę kombinezonów. Trener uważa do dziś, że jego drużyna została potraktowana gorzej od innych reprezentacji. Znów więc przemycił kilka gorzkich słów skierowanych do światowych działaczy.

"Na początku sezonu zasady były równe dla wszystkich, ale pod koniec pojawiły się ogromne różnice. Szczególnie podczas igrzysk olimpijskich niektóre reprezentacje podjęły duże ryzyko i to się opłaciło. To nie było fair" - cytuje jego słowa "skijumping.pl". "Uwaga była skupiona na Domenie i naszych zawodnikach, podczas gdy inni wyprzedzali nas z lewej i prawej strony. To było bardzo widoczne pod koniec sezonu i nieuczciwe wobec naszych chłopaków" - dodał.

Jeżeli już o kombinezonach mowa, to Słoweńcy znaleźli się obecnie w trudnej sytuacji. Poważnie w wypadku poturbował się odpowiedzialny za nie Robert Kranjec. "Najważniejsze, żeby wyzdrowiał i miał spokój. Kiedy będzie gotowy, wróci do pracy z drużyną" - krótko wyznał na koniec Robert Hrgota.

Zobacz również:

Dawid Kubacki
Skoki Narciarskie

To już pewne. Kubacki wprost ws. zakończenia kariery. Stanowczy komentarz

Damian Okła
Damian Okła
Skoczek narciarski w kombinezonie i kasku z lustrzanymi goglami, stojący na tle śniegu podczas zawodów olimpijskich w Mediolanie-Cortinie 2026, z widocznym numerem 162 na piersi i olimpijskimi pierścieniami na plastronie.
Domen PrevcTOBIAS SCHWARZAFP
Skoczek narciarski ląduje na śnieżnej skoczni z rozpostartymi ramionami i uniesionymi dłońmi, ubrany w kombinezon sportowy oraz kask z goglami, tło stanowi jasna, zaśnieżona powierzchnia.
Domen PrevcMATTHIAS SCHRADER East News
Skoczek narciarski w locie podczas zawodów olimpijskich, ubrany w kombinezon startowy, kask i gogle, na tle ciemnego nieba.
Domen PrevcANNE-CHRISTINE POUJOULATAFP


Apoloniusz Tajner: To powrót dobrego imienia polskich skoków narciarskich. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja