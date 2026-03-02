Po przerwie związanej z olimpijską gorączką i walką o medale na skoczni w Predazzo skoczkowie narciarscy wrócili do rywalizacji w zawodach Pucharu Świata. W miniony weekend zawody najwyższej rangi ugościł mamuci obieg Kulm. W austriackim Bad Mittendorf kolejny raz poza zasięgiem reszty stawki był Domen Prevc. Lider klasyfikacji generalnej PŚ okazał się bezkonkurencyjny, wygrywając zarówno sobotni, jak i niedzielny konkurs, a swój genialny występ spuentował ustanowieniem nowego rekordu skoczni.

Kapitalnie spisywał się jednak także reprezentant gospodarzy - Stephan Embacher, który oba konkursy ukończył na drugiej lokacie, a w sobotę był nawet blisko triumfu, tracąc do Słoweńca jedynie 1,1 punktu. Tym samym udowodnił wysoką formę, którą w najbliższym czasie będzie chciał wykorzystać przeciwko Kacprowi Tomasiakowi.

Embacher kontra Tomasiak na MŚ juniorów. Austriak wprost o Polaku

Obaj zawodnicy powalczą w czwartek o triumf na mistrzostwach świata juniorów. Dla Stephana Embachera będzie to okazja, by skompletować "narciarski hat-trick". Austriak wygrał bowiem dwie poprzednie edycje tej imprezy i marzy o tym, by trzeci raz z rzędu sięgnąć po złoty medal. Kacper Tomasiak może jednak doprowadzić do zwrotu akcji i sprawić, że na najwyższym stopniu podium zobaczymy nową twarz, którą od czasu igrzysk olimpijskich znają chyba doskonale wszyscy fani skoków narciarskich.

Czy celem Stephana Embachera jest kolejny tytuł? O to 20-latek został wprost zapytany po niedzielnych zawodach w Bad Mittendorf, a odpowiadając, zaczął mówić o Kacprze Tomasiaku, traktując go jednoznacznie jako swojego najgroźniejszego rywala.

- Tak, ale oczywiście Kacper jest bardzo silny. Pokazał na igrzyskach, że trzeba o nim pamiętać. Że trzeba na niego uważać - zadeklarował reprezentant Austrii przed kamerą Eurosportu.

Przy okazji podsumował także wspaniały dla niego weekend z Pucharem Świata w skokach narciarskich na Kulm. - To był wspaniały czas. Od pierwszego skoku czułem się bardzo dobrze. Każdy skok, który oddałem, był dobry, do tego przed własną publicznością. To coś naprawdę wyjątkowego - powiedział.

