Tomasiak poszedł drogą Świątek. W końcu się wydało. Skoczek w wyjątkowym gronie

Od kilku lat można było usłyszeć głosy niepokoju, co będzie z polskimi skokami, gdy Kamil Stoch, Dawid Kubacki, czy Piotr Żyła skończą kariery. Choć były pojedyncze momenty, w których młodsi zawodnicy radzili sobie lepiej, brakowało skoczka, który w dłuższej perspektywie będzie dawał nadzieje na przyszłość. Aż pojawił się Kacper Tomasiak.18-latek notuje świetne wejście do Pucharu Świata i nie zamierza się zatrzymywać.

Reprezentant Polski nie zdobył punktów tylko w jednym konkursie, a aż czterokrotnie meldował się w czołowej dziesiątce zawodów. Co więcej, bardzo dobrze spisuje się w Turnieju Czterech Skoczni i przed ostatnimi zmaganiami w Bischofshofen jest na dziesiątym miejscu w klasyfikacji generalnej, co już teraz należy uznać za duży sukces, jak na debiutanta w tej imprezie.

Tomasiak i Świątek w jednej drużynie. Mowa o ogromnych pieniądzach

Taka postawa Tomasiaka sprawia, że o skoczku jest coraz głośniej nie tylko w Polsce, ale również i zagranicą. Dobre wyniki mogą mieć przełożenie na umowy sponsorskie skoczka narciarskiego. Jak wyjawił Paweł Niemczyk, prezes klubu LKS Klimczok Bystra (w tym klubie wychował się Tomasiak - przyp.red.), już przed sezonem było spore zainteresowanie osobą 18-latka ze strony sponsorów. "Jestem przede wszystkim prezesem klubu LKS Klimczok Bystra. Ale Tomasiakom troszkę pomogłem w ważnym momencie, gdy za sprawą sukcesów Kacpra zaczęli się odzywać sponsorzy" - zdradził w rozmowie z portalem Sport.pl.

Niemczyk opowiedział, że wybór głównego sponsora pozostawił skoczkowi i jego najbliższym. Wybór padł na firmę Oshee, której twarzą jest Iga Świątek. Sponsor wspiera również Bartosza Kurka, czy Natalię Bukowiecką. "Trudno o lepsze skojarzenie, prawda? A i dla nas, dla klubu, też się udało pozyskać wsparcie. Ta firma skorzystała z powierzchni na nartach naszych zawodników. Naprawdę wszyscy jesteśmy bardzo zadowoleni" - przyznał Niemczyk.

W rozmowie z prezesem klubu padła kwota 100 tys. zł jaka ma płynąć od Oshee do skoczka za rok ekspozycji na kasku. Niemczyk nie potwierdził jednak tej sumy. "Nie mogę tego w żaden sposób skomentować. Ale myślę, że ludzie z Oshee są zadowoleni i może poczują, że warto coś dorzucić do tego, co już Kacprowi zapłacili" - stwierdził. Niemczyk podkreślił jednak, że dla skoczka pieniądze nie są najważniejsze. "On chce osiągnąć sukces i wszystko temu podporządkowuje. Doskonale panuje nad swoimi emocjami, wszystko ma świetnie poukładane" - wyjawił prezes klubu LKS Klimczok Bystra.

Kacper Tomasiak Grzegorz Momot PAP

Iga Świątek AFP