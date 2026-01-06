Tomasiak postraszył Stocha. Polski pojedynek w Bischofshofen. Zdecydował ułamek punktu

Pierwszy tydzień nowego roku to dla fanów skoków narciarskich czas niezwykle wzmożonej aktywności. To bowiem w tych dniach rozgrywane są ostatnie akordy jednego z najbardziej prestiżowych cyklów konkursowych - Turnieju Czterech Skoczni.

Niekwestionowanym dominatorem tegorocznej edycji niemiecko-austriackiej rywalizacji jest Domen Prevc. Słoweński skoczek zwyciężył zmagania w Oberstdorfie oraz Garmisch-Partenkirchen. Dość niespodziewanie, pierwszy konkurs po przeniesieniu rywalizacji na teren Austrii, padł jednak łupem reprezentanta Japonii - Rena Nikaido. Prevc zajął w Innsbrucku 2. miejsce, co i tak znacznie przybliżyło go do ostatecznego triumfu w całym cyklu.

Próba przed bratobójczą walką Polaków. Tylko dwóch "Biało-czerwonych" osiągnęło punkt konstrukcyjny

6 stycznia o godzinie 15:00 rozpoczęły się natomiast przygotowania do ostatniego konkursu, wchodzącego w skład Turnieju Czterech Skoczni. Czołówka światowego rankingu zameldowała się na skoczni w Bischofshofen, aby rozegrać niepunktowaną serię próbną przed rozpoczęciem zmagań konkursowych.

W serii tej mogliśmy podziwiać 5 skoczków z kraju nad Wisłą. Najgorszym spośród naszych reprezentantów okazał się rekordzista austriackiego obiektu - Dawid Kubacki. W próbnej serii doleciał on na odległość 115,5 metra (41. miejsce). O 4 metry dalej wylądował natomiast Paweł Wąsek (37. miejsce). W końcowej klasyfikacji znalazł się on zaraz obok Macieja Kota, który po skoku na 120 metrów zameldował się na 36. pozycji.

Pierwszym z "biało-czerwonych", który przekroczył punkt konstrukcyjny austriackiego obiektu był Kamil Stoch. Utytułowany skoczek wylądował bowiem na 127 metrze. Chwilę później jego wyczyn o 1,5 metra przebił Kacper Tomasiak. Po podliczeniu wszystkich składowych okazało się jednak, że to Stoch popisał się lepszą próbą, kończąc serię treningową na 17. miejscu. Tomasiak, ze stratą 0,1 punktu do kolegi z reprezentacji, znalazł się natomiast tuż za jego plecami (18. miejsce). Serię próbną przed ostatnim konkursem TCS wygrał Jan Hoerl, który oddał skok na imponującą odległość 140,5 metra.

W pierwszej serii konkursowej na skoczni w Bischofshofen zawodnicy będą rywalizować w parach. Będziemy wówczas świadkami aż dwóch "bratobójczych" pojedynków, bowiem Maciej Kot zmierzy się z Pawłem Wąskiem, natomiast Kamil Stoch stanie w szranki z Dawidem Kubackim. Na Kacpra Tomasiaka czeka natomiast starcie z Alexem Insamem. Pierwsza seria konkursu w Bischofshofen rozpocznie się 6 stycznia o godzinie 16:30.

Kamil Stoch EPA/ANNA SZILAGYI PAP

Kacper Tomasiak URS FLUEELER East News

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP