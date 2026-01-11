Tomasiak postraszył rywali, do tego świetny Kubacki. Będzie walka o podium

Do historii przeszedł już 74. Turniej Czterech Skoczni. Zmagania w Niemczech oraz Austrii całkowicie zdominował Domen Prevc, który wygrał dwa z czterech konkursów i za każdym razem meldował się na podium zawodów. Tuż po tej rywalizacji Puchar Świata w skokach narciarskich po raz drugi w tym sezonie pojawił się w Polsce, a dokładniej w Zakopanem. Polscy kibice już w sobotę mieli wiele powodów do radości, gdyż w konkursie duetów Kacper Tomasiak w parze z Dawidem Kubackim zajęli 3. miejsce.

Taki wynik tylko rozpalił nadzieję kibiców na niedzielny konkurs indywidualny. Pierwsza seria została poprzedzona jednak serią próbną. Jako pierwszy na belce zameldował się wspomniany już Dawid Kubacki. Ten oddał świetny skok i poleciał aż 134 metry. Taki rezultat plasował go wówczas na pozycji lidera.

Po chwili w powietrzu był już Paweł Wąsek. Nasz najlepszy zawodnik poprzedniego sezonu Pucharu Świata uzyskał 121,5 metra, co przekładało się na 15. pozycję. Z takim wynikiem nie mógłby liczyć na awans do drugiej serii konkursowej. Bardzo podobnie zaprezentował się Maciej Kot. 34-latek skoczył 120,5 metra i plasował się tuż za swoim poprzednikiem.

Zdecydowanie lepiej spisał się Kamil Stoch. Kończący karierę po aktualnym sezonie skoczek w jednej ze swoich ostatnich prób na Wielkiej Krokwi poleciał tylko 116,5 metra, co klasyfikowało go na bardzo odległym 26. miejscu. Najlepszym z polskich skoczków okazał się Kacper Tomasiak. Rewelacyjny 18-latek potwierdził formę z konkursu duetów i wylądował na 133 metrze. Taki skok pozwalał zajmować 2. miejsce tuż za Johannem Andre Forfangiem.

Serię próbną wygrał Domen Prevc, który poleciał 133,5 metra. Tuż za nim uplasował się Anze Lanisek, a podium uzupełnił wspomniany Johann Andre Forfang.

Wyniki serii próbnej w Zakopanem:

1. Domen Prevc - 133,5 m, 79.1 pkt

2. Anze Lanisek - 134 m, 77.9 pkt

3. Johann Andre Forfang - 139 m, 77.3 pkt

4. Kacper Tomasiak - 133 m, 73.6 pkt

5. Dawid Kubacki - 134 m, 73.1 pkt

...

36. Paweł Wąsek 121,5 m, 47.3 pkt

37. Maciej Kot - 120,5 m, 47 pkt

39. Kamil Stoch - 116,5 m, 44.2 pkt

