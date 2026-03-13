Tomasiak pokazał klasę, potem "klops". Do tego taki skok Stocha. Dramat mistrza

Należało trzymać kciuki, że lepiej pójdzie im w serii kwalifikacyjnej, a szczególnie pierwszym trzem z wymienionych. Jako pierwszy z naszych zawodników w powietrzu był właśnie Zniszczoł. Ten w ostatniej chwili zastąpił w kadrze Dawida Kubackiego. W niezłym stylu skoczył 117 m i z notą 99.5 pkt zameldował się w TOP50, dzięki czemu wystartuje w sobotnim konkursie.

Niedługo po nim w powietrzu był już Paweł Wąsek. 26-latek od zakończenia igrzysk olimpijskich zdecydowanie nie zachwyca i ma problemy ze zdobywaniem pucharowych punktów. Tym razem pod znakiem zapytania stanął jego występ... w pierwszej serii. Uzyskał zaledwie 113 metrów i był na 17. lokacie (86.8 pkt). Musiał liczyć, że gorzej spiszą się następni. Kapitalnie zaprezentował się Maciej Kot. Pofrunął aż 124 metry, a po przeliczeniu wszystkich składowych zajmował 3. miejsce (109.6 pkt). Taki wynik gwarantował kwalifikację.

Awans do pierwszej serii zapewnił sobie także Piotr Żyła. Nasz doświadczony zawodnik skoczył nieco gorzej, niż w treningu i wylądował na 118. metrze. Był wówczas na 18. lokacie i mógł szykować się na skoki w sobotę (98.9 pkt). Fatalnie skoczył Stoch. Zaledwie 106 metrów, nota 79.3 pkt i 36. miejsce po 40 skokach. Wtedy stało się pewne, że w konkursie go nie będzie.

Tomasiak nie zachwycił, lecz zadanie wykonał. "Biało-Czerwoni" bez szału

Niedługo później nadszedł czas na Kacpra Tomasiaka. Trzykrotny medalista olimpijski w trudnych warunkach spisał się znacznie gorzej, niż w treningu i uzyskał 118,5 metra. Zajmował dalekie 24. miejsce, jednakże wykonał swoje zadanie i bez problemów zakwalifikował się do konkursu (99.8 pkt).

Wiatr nie ułatwiał zawodnikom dalekich lotów, a znaczna większość z nich rozkładała ręce obrazując, że warunki łatwe nie są. Jednym z nich był Johann Andre Forfang, który wylądował na 119. metrze po niemałych problemach. Groźnie zrobiło się także w trakcie skoku Lindvika (96,5 m). Norweg ledwo się wyratował przed upadkiem i oczywiście zajmował ostatnią lokatę.

W końcu nadszedł czas na czołówkę. Aż 134 metry poleciał Stephan Embacher. Młody Austriak nie próbował lądować z telemarkiem i mimo niskich not objął prowadzenie (130 pkt). Ren Nikaido uzyskał 117,5, Philipp Raimund 110, a Daniel Tschofenig 114 metrów.

Ryoyu Kobayshi zaprezentował się podobnie - 119,5 m. Z warunkami walczył również Domen Prevc. Dominator tego sezonu po walce z wiatrem wylądował na 128. metrze i zwyciężył kwalifikacje ex aequo z Embacherem.

Wyniki piątkowych kwalifikacji w Oslo:

1. Stephan Embacher - 134 m, Domen Prevc - 128 m, 130 pkt

3. Anze Lanisek - 128 m, 124.1 pkt

...

15. Maciej Kot - 124 m, 109.6 pkt

34. Kacper Tomasiak - 118,5 m, 99.8 pkt

35. Aleksander Zniszczoł - 117 m, 99.5 pkt

39. Piotr Żyła - 118 m, 98.9 pkt

52. Paweł Wąsek - 113 - 86.8 pkt

60. Kamil Stoch - 106 m, 79.3 pkt

Kacper Tomasiak Action Press/Shutterstock East News

Piotr Żyła Action Press/Shutterstock East News

