Tomasiak pokazał klasę, potem "klops". Do tego taki skok Stocha. Dramat mistrza

Paweł Nowak

Po walce z pogodą w Oslo skoczkowie ze sporym opóźnieniem przystąpili do rywalizacji na obiekcie Holmenkollbakken. Świetnie w poprzedzającym kwalifikacje treningu spisał się Kacper Tomasiak. W serii ocenianej rewelacyjny 19-latek nie oddał już tak dobrego skoku i zajął 34. miejsce. Reszta naszych reprezentantów również nie zachwyciła, a awans uzyskało jedynie czterech z nich. Poza "50" uplasował się m.in. Kamil Stoch. Całe kwalifikacje ex aequo wygrali Domen Prevc i Stephan Embacher.

Skoki narciarskie: Domen Prevc i Stephan Embacher wygrali w Oslo
Kacper TomasiakIMAGO/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Po perturbacjach pogodowych związanym ze zbyt silnym wiatrem ze sporym opóźnieniem rozpoczęły się skoki w Oslo. Po wielu spotkaniach jury trening poprzedzający kwalifikacje ruszył punktualnie o 17:00. Udało się go przeprowadzić bez większych problemów, a wyśmienicie w nim spisał się Kacper Tomasiak, który zajął 4. miejsce. Optymizmem nie napawała jednak forma reszty naszych skoczków - Aleksandra Zniszczoła, Pawła Wąska, Macieja Kota, Piotra Żyły i Kamila Stocha.

Należało trzymać kciuki, że lepiej pójdzie im w serii kwalifikacyjnej, a szczególnie pierwszym trzem z wymienionych. Jako pierwszy z naszych zawodników w powietrzu był właśnie Zniszczoł. Ten w ostatniej chwili zastąpił w kadrze Dawida Kubackiego. W niezłym stylu skoczył 117 m i z notą 99.5 pkt zameldował się w TOP50, dzięki czemu wystartuje w sobotnim konkursie.

Niedługo po nim w powietrzu był już Paweł Wąsek. 26-latek od zakończenia igrzysk olimpijskich zdecydowanie nie zachwyca i ma problemy ze zdobywaniem pucharowych punktów. Tym razem pod znakiem zapytania stanął jego występ... w pierwszej serii. Uzyskał zaledwie 113 metrów i był na 17. lokacie (86.8 pkt). Musiał liczyć, że gorzej spiszą się następni. Kapitalnie zaprezentował się Maciej Kot. Pofrunął aż 124 metry, a po przeliczeniu wszystkich składowych zajmował 3. miejsce (109.6 pkt). Taki wynik gwarantował kwalifikację.

Zobacz również:

Władimir Semirunnij przysporzył polskim kibicom wiele radości
Zimowe

Na koniec potwierdzają się doniesienia ws. Semirunnija. To już oficjalne

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha

    Awans do pierwszej serii zapewnił sobie także Piotr Żyła. Nasz doświadczony zawodnik skoczył nieco gorzej, niż w treningu i wylądował na 118. metrze. Był wówczas na 18. lokacie i mógł szykować się na skoki w sobotę (98.9 pkt). Fatalnie skoczył Stoch. Zaledwie 106 metrów, nota 79.3 pkt i 36. miejsce po 40 skokach. Wtedy stało się pewne, że w konkursie go nie będzie.

    Tomasiak nie zachwycił, lecz zadanie wykonał. "Biało-Czerwoni" bez szału

    Niedługo później nadszedł czas na Kacpra Tomasiaka. Trzykrotny medalista olimpijski w trudnych warunkach spisał się znacznie gorzej, niż w treningu i uzyskał 118,5 metra. Zajmował dalekie 24. miejsce, jednakże wykonał swoje zadanie i bez problemów zakwalifikował się do konkursu (99.8 pkt).

    Wiatr nie ułatwiał zawodnikom dalekich lotów, a znaczna większość z nich rozkładała ręce obrazując, że warunki łatwe nie są. Jednym z nich był Johann Andre Forfang, który wylądował na 119. metrze po niemałych problemach. Groźnie zrobiło się także w trakcie skoku Lindvika (96,5 m). Norweg ledwo się wyratował przed upadkiem i oczywiście zajmował ostatnią lokatę.

    Zobacz również:

    Prezydent Karol Nawrocki
    Sportowe życie

    Nawrocki z zarzutem zdrady narodowej. Atak na prezydenta po tej decyzji. "Hańba"

    Katarzyna Pociecha
    Katarzyna Pociecha

      W końcu nadszedł czas na czołówkę. Aż 134 metry poleciał Stephan Embacher. Młody Austriak nie próbował lądować z telemarkiem i mimo niskich not objął prowadzenie (130 pkt). Ren Nikaido uzyskał 117,5, Philipp Raimund 110, a Daniel Tschofenig 114 metrów.

      Ryoyu Kobayshi zaprezentował się podobnie - 119,5 m. Z warunkami walczył również Domen Prevc. Dominator tego sezonu po walce z wiatrem wylądował na 128. metrze i zwyciężył kwalifikacje ex aequo z Embacherem.

      Wyniki piątkowych kwalifikacji w Oslo:

      1. Stephan Embacher - 134 m, Domen Prevc - 128 m, 130 pkt

      3. Anze Lanisek - 128 m, 124.1 pkt

      ...

      15. Maciej Kot - 124 m, 109.6 pkt

      34. Kacper Tomasiak - 118,5 m, 99.8 pkt

      35. Aleksander Zniszczoł - 117 m, 99.5 pkt

      39. Piotr Żyła - 118 m, 98.9 pkt

      52. Paweł Wąsek - 113 - 86.8 pkt

      60. Kamil Stoch - 106 m, 79.3 pkt

      Zobacz również:

      Kacper Tomasiak
      Skoki Narciarskie

      Sceny w Oslo, pogoda pozwoliła skakać. Tomasiak już korzysta. Deklasacja

      Jakub Rzeźnicki
      Paweł Nowak
      Jakub Rzeźnicki, Paweł Nowak
      Zawodnik w kombinezonie narciarskim z numerem 52 i kaskiem z goglami, po zakończeniu skoku narciarskiego na tle band reklamowych podczas zawodów zimowych.
      Kacper TomasiakAction Press/ShutterstockEast News
      Skoczek narciarski w białym kombinezonie i kasku w trakcie lotu na nartach podczas zawodów, tło stanowi czyste niebo i niewyraźne elementy infrastruktury skoczni.
      Kacper TomasiakAction Press/ShutterstockEast News
      Skoczek narciarski w niebieskim kombinezonie i kasku z widocznymi logotypami sponsorów, siedzi na śniegu po wylądowaniu skoku, trzymając narty równolegle przed sobą.
      Piotr ŻyłaAction Press/ShutterstockEast News
      Apoloniusz Tajner: Od wielu lat oglądałem skoki ze spokojem, a Tomasiak znów obudził we mnie emocjePolsat Sport

