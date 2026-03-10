Trzy medale olimpijskie (dwa srebrne i jeden brązowy), tytuł mistrza Polski wywalczony tuż po powrocie z Włoch do kraju, a ostatnio także srebrny medal mistrzostw świata juniorów - to pasmo sukcesów, które wyniosło Kacpra Tomasiaka na piedestał i sprawiło, że od teraz nie tylko w swojej ojczyźnie będzie on traktowany jako jedna z czołowych postaci światowych skoków narciarskich. O ile oczywiście będzie to potwierdzał także kolejnymi udanymi startami.

Właśnie tak traktują obecnie Kacpra Tomasiaka niemieccy dziennikarze z portalu Sport.de, nazywając go "gwiazdą" oraz "polskim geniuszem skoków narciarskich". A zrobili to, by wziąć pod lupę obecną sytuacją Kacpra Tomasiaka, który - jak napisali - "biegnie na oparach po wyczerpującym maratonie".

Nie jest to rzecz jasna teza wyssana z palca, a analiza słów, które Kacper Tomasiak wypowiedział w Lahti w rozmowie z serwisem Skijumping.pl. - Potrzebowałbym trochę odpocząć fizycznie. Myślę, że powinno się to udać przez te kilka dni, bo nie planuję innych aktywności. W ostatnim czasie rytm był trochę zaburzony, co mogło mieć jakiś wpływ - przekazał nasz reprezentant.

Skoki narciarskie. Kacper Tomasiak pod lupą Niemców

Niemieccy dziennikarze zauważają, że Kacper Tomasiak ma być solidnie zmęczony po pięciodniowym maratonie, który miał za sobą. W środę i czwartek oddawał bowiem skoki na mistrzostwach świata juniorów, a od piątku do niedzieli rywalizował łącznie w trzech konkursach w Lahti. - Prezentował się różnie: w zawodach indywidualnych zajął zaledwie 24. i 10. miejsce, a w rywalizacji duetów, wspólnie z Kamilem Stochem, zajął 7. miejsce - czytamy.

W Pucharze Świata w skokach narciarskich nadchodzi teraz czas rywalizacji na norweskiej ziemi. W najbliższy weekend zawodnicy rywalizować będą w Oslo, a w kolejny na mamucim obiekcie w Vikersund. Później czeka nas natomiast zakończenie obecnej kapmanii w Planicy.

- To skocznie narciarskie, które są dla Tomasiaka zupełnie nowym terytorium. (...) Tomasiak startuje w swoim pierwszym sezonie w Pucharze Świata w skokach narciarskich. Do tej pory zgromadził imponujące 375 punktów, co daje mu 17. miejsce w klasyfikacji generalnej - zaznacza Sport.de.

Kacper Tomasiak podczas spotkania u ministra sportu Jakuba Rutnickiego Filip Naumienko/REPORTER Reporter

Kacper Tomasiak Iwanczuk/Sport/REPORTER Reporter

Medaliści olimpijscy wrócili do Polski. Tak powitano Tomasiaka i Wąska Polsat Sport