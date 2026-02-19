Tomasiak poczeka 21 lat. Minister potwierdza. Ewenement w skali świata

Zarówno Paweł Wąsek, jak i Kacper Tomasiak wrócili już do Polski z niezwykle cennym łupem, wywalczonym na zimowych igrzyskach olimpijskich. Imponujący jest zwłaszcza dorobek naszego 19-latka, który nigdy wcześniej nie stał na podium w zawodach Pucharu Świata, w tymczasem z Włoch przywiózł aż trzy medale - 2 srebrne i 1 brązowy. Tym samym nawiązał do wyczynów Ireny Szewińskiej, Otylii Jędrzejczak i Justyny Kowalczyk.

W środę nasz największy bohater imprezy czterolecia został przywitany przez lokalne władze w bielskim ratuszu. A popołudniu specjalna ceremonia odbyła się także w siedzibie jego klubu LKS Klimczok Bystra.

Pokaźny dorobek medalowy wiąże się rzecz jasna z potężną gratyfikacją finansową. Wyliczenia w tej sprawie przedstawiliśmy TUTAJ. To temat, który nabrał rozgłosu przy okazji igrzysk. Głos w tej sprawie zabrał teraz nawet wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś, który był gościem Joanny Pinkwart w programie "Przekaz Dnia" na Kanale Zero.

Kacper Tomasiak ze sporym zarobkiem. Wiceminister sportu zabrał głos

Sekretarz Stanu w resorcie sportu wprost mówi o tym, że choć mowa o olbrzymich kwotach, te nie stanowiły źródła motywacji dla nastoletniego skoczka.

- Kacper nie myślał o tych pieniądzach, jak jechał na igrzyska. I to jest piękne. Dzisiaj one zapukały do niego - powiedział Ireneusz Raś. Po czym przeszedł do konkretów. - Według mnie on zarobi w tej całej przestrzeni tylko od nas z ministerstwa ponad milion złotych, wyliczył ktoś - powiedział.

W tych kalkulacjach wiceministra nie została zawarta jednak emerytura olimpijska, przysługująca medalistom mającym polskie obywatelstwo, którzy są niekarani i nie byli zdyskwalifikowani za doping na okres przekraczający 24 miesiące lub więcej niż raz oraz nie kontynuują już swojej kariery. Ważny jest jednak tutaj także limit wielu.

- To dopiero po 40. roku życia - potwierdza powszechną wiedzę Ireneusz Raś. A oznacza to, że na te płatności Kacper Tomasiak będzie musiał poczekać jeszcze 21 lat.

- Ta emerytura - jak to mówią - olimpijska, tak naprawdę to jest świadczenie olimpijskie. Ja bym wolał, żeby to było świadczenie, a nie emerytura olimpijska. To lepiej brzmi. To też jest ewenement w skali świata. Nie ma nikt takiego premiowania. Skąd się to wzięło? Bo taki głód sukcesu u Polaków jest, to po pierwsze. Po drugie, było bardzo mało medali. I było szukanie, w jaki sposób docenić te medale, które są zdobywane i takie były decyzje. Wszyscy patrzą dookoła, część z uznaniem - rozwinął temat wiceminister sportu.

A przy okazji wypowiedział się na temat źródeł finansowania nie tylko tych świadczeń, ale i całego sportu. Jak podkreślił, na wszystko łożą polscy obywatele.

- Sport też nie jest dyscypliną socjalną. Taki sportowiec otrzymuje od państwa ogromne pieniądza na przygotowania. To są duże pieniądze w skali. Na przykład na przygotowanie wszystkich sportów zimowych, bo nie wszyscy się załapali na igrzyska, wydaliśmy od 2023 roku do dziś 115 mln złotych. To jest z pani kieszeni, z kieszeni wszystkich Polaków, też mojej. To są nasze pieniądze, zainwestowane w tych sportowców - powiedział Ireneusz Raś, zwracając się wprost do swojej rozmówczyni.

Kacper Tomasiak Tomasz Kalemba INTERIA.PL

Na zdjęciu polski skoczek narciarski Kacper Tomasiak ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER Reporter

Skoki narciarskie. Kacper Tomasiak w akcji KERSTIN JOENSSON / AFP AFP

Medaliści olimpijscy wrócili do Polski. Tak powitano Tomasiaka i Wąska Polsat Sport