Kacper Tomasiak właściwie w pojedynke ratuje polskie skoki narciarskie w tym sezonie. Oczywiście były pewne przebłyski, które miały miejsce za sprawą Piotra Żyły czy też kilku błysków Kamila Stocha. Niemniej najwięcej radości bez wątpienia przyniosły próby 19-letniego zawodnika.

Już w Pucharze Świata przed igrzyskami olimpijskimi w Predazzo pokazywał, że skakać potrafi, ale brakowało niezbędnego błysku, aby walczyć z najlepszymi. Ten pojawił się w najlepszym momencie - podczas igrzysk. Dzięki temu Tomasiak zdobył we Włoszech dwa srebrne medale i jeden brązowy.

Maciusiak powołał Tomasiaka. Osłabienie kadry na MŚJ

Po powrocie do kraju potwierdził formę, triumfując w mistrzostwach Polski. Nie poleciał na loty do Austrii, żeby być gotowym do walki w Mistrzostwach Świata Juniorów. W tych ponownie poszło mu bardzo dobrze. Tomasiak przegrał bowiem jedynie z Embacherem, który obronił tytuł.

Nowy wicemistrz świata juniorów nie pomoże jednak swoim kolegom w rywalizacji drużynowej. Kilka minut po zakończeniu konkursu drużynowego Polski Związek Narciarski ogłosił, że Tomasiak dołączy do starszych kolegów i będzie rywalizował o punkty Pucharu Świata w Lahti.

Maciej Maciusiak powołał na fińskie konkursy także: Kamila Stocha, Dawida Kubackiego, Piotra Żyłę, Pawła Wąska oraz Macieja Kota. Szóste miejsce zajmie właśnie Tomasiak, który dzięki medalowi zdobytemu w czwartek zapewnił Polakom dodatkowe miejsce w konkursach do następnych mistrzostw.

Nie ulega wątpliwości, że taka decyzja Macieja Maciusiaka sprawia, że szanse polskiej reprezentacji w rywalizacji drużynowej oraz mieszanej na Mistrzostwach Świata Juniorów znacząco zmalały, a z Tomasiakiem wizja zdobycia medalu w "drużynówce" nie była wcale odległa. Wiemy już więc, że potwierdziły się informacje Interia Sport z 22 lutego [WIĘCEJ TUTAJ].

Kacper Tomasiak Fredrik Sandberg/TT/Shutterstock East News

Skoki narciarskie. Kacper Tomasiak - srebrny medalista olimpijski A.D. 2026 Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Kacper Tomasiak srebryn medalista Igrzysk Olimpijskich w Mediolan - Cortina 2026 Olimpik/Action Plus/Shutterstock East News

